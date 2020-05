La Secretaria de Cultura y deporte en charla con el poeta mexiquense Félix Suárez

Comenta que tiene varios proyectos por concluir, incluido un libro titulado ’Los jardines abandonados’.



Toluca, Estado de México, 5 de mayo de 2020. Una forma de arraigo a la entidad es conociendo su cultura y a quienes la crean, por ello la Secretaría de Cultura y Deporte del Estado de México, a través del programa digital #CulturaEnUnClick, presenta los museos que existen, personajes ilustres, leyendas deportivas, espectáculos inolvidables, así como escritoras y escritores que han marcado la historia literaria de la entidad.



En esta ocasión, Félix Suárez, poeta y editor mexiquense, con doctorado en Letras Modernas por la Universidad Iberoamericana, quien ha logrado conjuntar, desde hace ya varios años, sus dos pasiones, compartió algunas experiencias de su trayectoria profesional.



’Soy uno de ésos muy afortunados editores que, pese a todo, han encontrado algún tiempo para su escritura personal. En otras palabras, lo que he escrito, lo muy poco que he podido escribir, ha sido siempre a contrapelo de mi trabajo como editor, que, por otro lado, y para ser justos también, ha sido con lo que desde muy joven me he ganado la vida’, expresó.



El actual miembro del Consejo Editorial de la Administración Pública Estatal (CEAPE), opinó que estos días de guardar son claves para la creación.



’Creo que el confinamiento es, de por sí, el estado natural, obligadamente gozoso, diría, de todo aquel que escribe o disfruta de la lectura. En términos generales, de todos los que, de un modo u otro, nos dedicamos a la creación y/o a la reflexión, no hay otra forma de que eso ocurra si no es en el aislamiento, ya sea que apostemos por el trabajo riguroso o por la revelación para llegar a la obra, la persecución del misterio requiere del silencio y la soledad’, apuntó.



Para Félix Suárez, los temas de sus obras siempre han estado muy claros, pues ’Borges creía que todos los escritores no escriben sino un solo libro a lo largo de su vida, un mismo libro escrito en distintos momentos y con distintas variantes.



’Yo no he hecho algo diferente, en mi primer libro están ya los temas que me han seguido de manera inevitable a lo largo de la vida: la caducidad, el tiempo, el amor y el desamor, la muerte y la inutilidad de todo esfuerzo, que nos condena a un tiempo a la desesperación, pero también, paradójicamente, como quiere Comte-Sponville, filósofo francés, a la feliz desesperanza’.



En el tema de la creación poética, el trabajo es su única divisa, aunque, dijo, los inicios, los borradores de un poema, surgen casi siempre de un tirón, el trabajo ya sobre el texto es algo en lo que puede invertir días, semanas o meses.



’Casi todos los libros que he publicado los he trabajado por años sin remedio y a veces -confieso-, con cierto cansancio y en algún punto hasta con hartazgo, lo cierto es que sin duda es también la única forma de trabajo que conozco.



’A lo largo de todos estos años no he hecho sino aplicar algo que aprendí de muy joven: el trabajo primero y último de un escritor se realiza siempre sobre el lenguaje y ese trabajo ha de ser siempre riguroso, sin cerrar la puerta nunca a la intervención fortuita y a veces afortunada del azar’, puntualizó el poeta mexiquense.



Al referirse a los proyectos que tiene en puerta, Félix compartió que anda por ahí un pequeño libro inédito ’Los jardines abandonados’, que por distintas razones no ha podido publicar, a pesar de haberlo concluido hace aproximadamente unos cinco años.



’Debo decir, sin embargo, para mi consuelo, que eso ha servido para seguirlo corrigiendo o tal vez, quién sabe, para arruinarlo. Cómo saberlo. Y luego, hay por ahí también, al menos, un par de proyectos más que espero concluir’, finalizó.



Félix Suárez, orgullo para las letras de la entidad, ganador de varios premios nacionales e internacionales, tiene publicados títulos de poesía como ’La mordedura del caimán’, ’Peleas’, ’Río subterráneo’, ’En señal del cuerpo’, ’Legiones’, ’El amor incluso’ y ’También la noche es claridad’.



Antología personal 1984-2015. La Editorial Calygramma le publicó el libro de ensayos titulado ’Visitaciones del porvenir. Enigma y profecía en la tradición de Occidente’.



Además, ha publicado poemas y ensayos en revistas y suplementos literarios de México y el extranjero. Su obra se encuentra incluida en más de una treintena de antologías colectivas, entre ellas, la ’Antología general de la poesía mexicana’, de Editorial Océano, en 2014, y la ’Antología esencial de la poesía mexicana. Cien poetas de los siglos XV al XXI’, publicada por la misma casa editorial, en 2017. Poemas suyos han sido traducidos al inglés, italiano, árabe y catalán.



Félix Suárez ha desempeñado el cargo de Subdirector de Publicaciones del Instituto Mexiquense de Cultura, en donde fundó y dirigió, por diez años, la revista Castálida (1994-2004), fue coordinador editorial de la UAEM y desde el año 2012 a la fecha, se desempeña como Miembro del Comité Técnico y Editor en Jefe del Consejo Editorial del Gobierno del Estado de México.