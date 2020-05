La Secretaría de Cultura y Deporte invita a enviar fotos que muestren facetas positivas de la etapa de aislamiento

Brinda profesor de fotografía del CCMB, Mario Almeraya, consejos para tomar fotografías desde casa.



Toluca, Estado de México, 2 de mayo de 2020. Para quienes han seguido las medidas de quedarse en casa, la contingencia sanitaria por COVID-19 ha permitido redescubrir los escenarios que tienen sus hogares y, en ese sentido, la Secretaría de Cultura y Deporte de la entidad invita a participar en la convocatoria de fotografía #UnaMiradaDesdeCasa.



Ésta va dirigida a las y los residentes del territorio estatal y tiene el objetivo de incentivar la creatividad, reconocer y visibilizar a las personas comprometidas con el aislamiento, a través de fotografías creativas y artísticas que sean realizadas desde sus hogares.



Las gráficas podrán ser de personas, espacios u objetos, paisajes o una mezcla de estos elementos capaces de generar reflexiones, enfoques particulares o universales, perspectivas contemplativas, reflexivas o divertidas.



El profesor de laboratorio de imagen digital y análoga del Centro Cultural Mexiquense Bicentenario, Mario Almeraya Parral, comentó la importancia de desarrollar las habilidades creativas por medio de las fotografías, brindando algunos consejos para mejorar la técnica y composición de la imagen.



’La fotografía es una manera de representar lo que somos, lo que nos llama la atención, lo que somos capaces de percibir y de transmitir.



’Al inicio los chicos van al taller con la idea de querer hacer la fotografía que cambia al mundo, cuando hay muchas partes teóricas o hay un camino de experimentación, de ver qué más observamos dentro de las cosas, para ya poder después dar nuestro punto de vista’.



Agregó que para algunas personas tiene un significado que va más allá, pues sirve como un ’escape’ de las situaciones que enfrentan en su vida diaria, sobre todo los jóvenes, encuentran una manera de expresarse e inspirarse para saber lo que quieren hacer en el futuro.



En ese sentido, la convocatoria #UnaMiradaDesdeCasa consiste en tomar una fotografía en la que muestren cómo viven la contingencia del COVID-19, desde un aspecto positivo, dentro de casa y promoviendo la participación de toda la familia, lo que sin duda es uno de los ejercicios más creativos que pueden hacer, ante esta situación.



El profesor Almeraya señaló que es no es necesario contar con un equipo profesional, sólo se requiere tener un medio donde capturar imágenes, ya sea un celular, cámara análoga o digital.



’Creo que lo más importante es tener las ganas y la convicción de hacerlo, porque ya cuando empiezas a tomar fotografías, te das cuenta de que no es tan fácil, que debes pasar prueba y error en todo. Considero que es más importante, no dejar de hacerlo, una vez que entramos, por más que recibamos comentarios, al final de cuentas, todos pasamos por eso y es parte del proceso’.



Indicó que los teléfonos celulares, son una ventaja por la practicidad para guardar momentos y recomienda experimentar con cada una de las características y funciones que tiene, tomando la fotografía siempre del mismo objeto y analizar qué es lo que cambia, al igual que sucede con una cámara profesional.



Finalmente, explicó que la práctica y la teoría deben de realizarse en conjunto, ’llevándolo de la mano es muy, muy útil y también les recomiendo fotografías, fotógrafos, documentales, cualquier cosa que les llame la atención lo guarden, porque es importante tener un archivo de qué es lo que quiero hacer y cómo se hace’.



Con las fotografías seleccionadas se montará una exposición, bajo el mismo nombre del concurso y tendrá lugar en el Museo-Casa Toluca 1920, en la fecha que defina la Secretaría de Cultura y Deporte de la entidad.



Las fotografías participantes serán remitidas, en un enlace de descarga, a la dirección [email protected] y deberán acompañarse de una carta compromiso en la que los participantes manifiestan ser los autores de las mismas y que dichas gráficas están libres de derechos de autor.



Para consultar la convocatoria ’#UnaMiradaDesdeCasa’, pueden dirigirse al sitio web http://cultura.edomex.gob.mx.