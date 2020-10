La Secretaría de Cultura y Turismo invita a descubrir la obra de Daniel Báez: Sueños y Abismos

Contiene ejemplar 139 obras, de un conjunto que rebasa los 2 mil trabajos realizados por este autor.



Toluca, Estado de México, 24 de octubre de 2020. Preservar la obra y los procesos creativos de las y los artistas mexiquenses a través de los libros, es uno de los objetivos de la Secretaría de Cultura y Turismo del Estado de México, por ello cuenta con un nutrido acervo de este género en el Consejo Editorial de la Administración Pública Estatal (CEAPE).



En esta ocasión, la dependencia estatal invita a descubrir la obra plástica del maestro Daniel Báez Bonorat, cuya trayectoria se remonta a la segunda mitad de la década de 1950.



Nacido en Ciudad de México, adoptó a Ixtapan de la Sal como su casa, ha aspirado con su notable obra pictórica, sus afortunados experimentos con el arte objeto, sus afanes teatrales y sus textos literarios, a ser un artista en toda la dimensión de la palabra.



Esta obra del Fondo Editorial Estado de México (FOEM), procura ser un catálogo de la capacidad de asombro, la desbocada curiosidad, la rebeldía y, en suma, del enorme talento pictórico que el maestro Báez ha desarrollado a lo largo del tiempo para confrontar y acariciar un color, palpar una textura, y a través de estas acciones filosofar sobre los lienzos buscando el sentido de la vida.



Son 139 obras, de un conjunto que rebasa las 2 mil, entre retratos y autorretratos, desnudos, paisajes y cuadros abstractos, con sus diversas técnicas, una obra para fijar en el tiempo, su tiempo, una sencilla, pero indeleble declaración de principios: ’Esto es lo que soy, lo que he vivido, lo que imagino y lo que sueño.



"Éstas son las historias, los personajes, los escenarios, las imágenes, que he elegido para que los hombres, mis hermanos, me miren y me reconozcan como uno de los suyos’, destacó el artista.



Para mayor información, consulta y descarga gratuita de esta obra, los interesados pueden acceder a la Biblioteca Digital del FOEM, en https://ceape.edomex.gob.mx/fondo_edomex.