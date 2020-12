La Secretaría de Cultura y Turismo mantiene mecanismo para evitar la violencia en el deporte

Explica especialista actos de violencia que pueden padecer las personas que estuvieron expuestas al virus.



Zinacantepec, Estado de México, 10 de diciembre de 2020. Con el objetivo de continuar con la lucha contra la violencia en el deporte del Estado de México, se desarrolló la Sesión Ordinaria 2020 del Comité Estatal contra la Violencia en el Deporte, a través de la plataforma Zoom.



La reunión fue encabezada por el Director General de Cultura Física y Deporte, Máximo Quintana Haddad, y estuvieron presentes los integrantes de dicho Comité: Germán Francisco Siles Dotor, Jorge Luis Reynoso Barbosa, Luis Antonio Mora Fabila, Ángelo Veraza Silva, César Amador López Moreno, Mario Enrique Salazar Valdez, Miguel Ángel Cantún Caamal, Germán Sánchez Cruz y Roberto Tavares Segura.



Este Comité tiene como principal meta prever los actos de violencia en los diferentes espacios deportivos y en esta ocasión el tema central fue ’Acciones para la no discriminación de personas que hayan padecido COVID-19 en la práctica deportiva’.



Para este tema se contó con la colaboración del Médico Cirujano Enrique García Velázquez, especialista en Medicina de la Actividad Física y el Deporte, adscrito al Departamento de Ciencias Aplicadas al Deporte de la Secretaria de Cultura y Turismo.



Partiendo de que la discriminación es un acto de violencia, la intención es buscar los mecanismos para que no se convierta en un problema mayor que afecte a las personas que ya padecieron este virus.



García Velázquez detalló que además de un problema de salud, quienes han padecido esta enfermedad se ven vulnerables a la discriminación, el miedo y la intolerancia, que los orilla al aislamiento, a vivir violencia, e incluso en casos extremos a tomar mediadas fatales como el suicidio.



’Según la UNESCO, el temor al contagio y la propagación de la enfermedad llevaron progresivamente a ataques contra personas que, por diferentes razones, estaban particularmente expuestas al virus. Los episodios discriminatorios consisten, pero no se limitan a agresiones verbales, intervención en sus actividades comerciales y laborales, e incluso dificultades de acceso a instituciones o instalaciones deportivas’, detalló el especialista en Medicina deportiva.



Cabe señalar que las responsabilidades que recaerán en las Asociaciones Deportivas serán informar a sus agremiados sobre la importancia de integrar acciones que prevengan la discriminación de personas que hayan sufrido COVID-19 y su relación con el deporte e incluir acciones contra la discriminación en sus programas operativos anuales.



Además, será su responsabilidad respetar la privacidad y confidencialidad de la información de quienes recibieron atención médica y de quienes pueden ser parte de alguna investigación de rastreo de contactos, invitar a su comunidad deportiva a que informe sobre la posibilidad de un contacto de riesgo por COVID-19.



Asimismo, evitar el uso de un lenguaje negativo al difundir información precisa acerca de cómo se propaga el virus y propiciar en la medida de lo posible, la utilización de las redes sociales o medios de comunicación a su alcance la no discriminación deportiva y el uso de información oficial con motivo de la prevención, atención y propagación coronavirus.