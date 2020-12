La Secretaría de Cultura y Turismo respalda atletas de élite

Reiteran apoyo por parte del Edoméx a jugador mexiquense.



Zinacantepec, Estado de México, 14 de diciembre de 2020. Con el compromiso de dar seguimiento a los atletas mexiquenses de élite, el Director General de Cultura Física y Deporte de la Secretaría de Cultura y Turismo (DICUFIDE), Máximo Quintana Haddad, platicó por videoconferencia con el basquetbolista Gael Bonilla Silva, originario de Ecatepec, y quien milita en la liga española y la Euroliga de Basquetbol, dentro de la Categoría U18.



Durante la charla que se efectuó mediante la plataforma zoom y en la cual estuvieron también presentes el Subdirector de Alto Rendimiento de la DICUFIDE, German Siles, y Édgar Bonilla, padre de Gael, el responsable del deporte en la entidad mexiquense reiteró el compromiso del Edoméx para con sus deportistas de alto rendimiento y deseo el mejor de los éxitos al atleta que pertenece al club Barcelona.



’Me da gusto saludarlos, no nos habíamos podido saludar este año turbulento, pero hacia el final mandarles un fuerte abrazo y como siempre decirles que estamos al pendiente, que cuentan con el Gobernador, que cuentan con su Estado y que deseamos lo mejor para ustedes en lo personal y en lo profesional, en lo deportivo para Gael’, expresó Quintana Haddad luego de conocer algunos pormenores del desarrollo deportivo y académico del atleta mexiquense.



Ante las atenciones en su carrera deportiva, Bonilla Silva reconoció el respaldo por parte de la entidad mexiquense, sobre todo desde que viajó a España, donde ha recibido los estímulos pertinentes a su talento.



’Quiero dar las gracias porque siempre me han apoyado desde que salí de México y sé que es difícil respaldar a tantos deportistas del Estado y muchas gracias, porque no había tenido un apoyo, mi papá era el que pagaba’, declaró el jugador del deporte ráfaga.



Gael compartió con el funcionario que, durante esta etapa de contingencia sanitaria, monitorea su salud de forma continua ya que cada torneo en el que participa realiza sus propios controles, con el objetivo de evitar los contagios por COVID-19, por lo que el atleta se encuentra el estricto control.



Acerca de sus compromisos deportivos, antes de que finalice el año, el basquetbolista detalló que del 27 al 29 de diciembre en Valencia, participará por tercera ocasión en el torneo juvenil más importante de Europa, un torneo selectivo para enfrentar la Final Four de la Euroliga U18 y donde en la etapa de grupos, su conjunto se enfrentará a otro equipo español, un alemán y un francés.



’Está muy fuerte, me acuerdo que hace dos años que no era mi categoría, me faltaba un año para entrar, fui y quedamos quinto, ni siquiera entramos a la final, es una locura y el año pasado quedamos cuartos, sí que está fuerte el torneo, pero éste es mi año fuerte y más o menos conozco a los equipos que van y si tenemos bastantes posibilidades de ganar’, concluyó.