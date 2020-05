La Secretaría de Justicia y Derechos Humanos dan capacitación sobre igualdad de género a través de redes sociales

Promueven la corresponsabilidad de ambos géneros tanto en el ámbito familiar como social.

• Fomentan la creación de nuevas masculinidades para prevenir la violencia de género.



Toluca, Estado de México, 5 de mayo de 2020. La Secretaría de Justicia y Derechos Humanos, a través de sus redes sociales, transmite conferencias de capacitación con la finalidad de sensibilizar a los y los mexiquenses, sobre la necesidad de erradicar la violencia contra las mujeres.



Por medio de videoconferencias, especialistas comparten información relevante en la materia, con el objetivo de fomentar el respeto a los derechos humanos, la no discriminación, la ruptura de estereotipos asignados por un sistema patriarcal, el combate al machismo y la promoción de la igualdad de género.



Durante su conferencia, María Luisa Esquivel Ríos, asesora de la Dirección General de Derechos Humanos e Igualdad de Género, destacó la importancia de fomentar una cultura libre de roles y estereotipos, donde hombres y mujeres trabajen en equipo para crear una sociedad donde predomine la corresponsabilidad de ambos géneros tanto en el núcleo, familiar como social, para lograr una verdadera igualdad.



’La igualdad es tener el mismo valor para no ser considerado ni por debajo ni por encima de otra persona, pero la igualdad de género lo que busca, su principal principio, es reconocer que las necesidades y características de las mujeres y hombres son valoradas y tomadas en cuenta de la misma manera’, precisó Esquivel Ríos.



En este sentido destacó que uno de los principales objetivos de la igualdad de género es erradicar cualquier tipo de discriminación, para buscar una igualdad sustantiva.



’La igualdad sustantiva consiste en cambiar, modificar las circunstancias que nos envuelven, para que todas las personas sin importar nuestro sexo, nuestro origen, nuestra religión, nuestra etnia, nuestra situación económica, social y cultural tengamos las mismas oportunidades para gozar y ejercer nuestros derechos humanos’, enfatizó la especialista.



Señaló que para lograr este equilibrio social, el respeto, la tolerancia y la empatía son piezas claves para hacer de la igualdad sustantiva, una realidad.



La especialista aseguró que socialmente se han logrado grandes avances en el camino del empoderamiento de las mujeres, a través de los movimientos feministas que durante años se han encargado de promover el reconocimiento y pleno ejercicio de sus derechos.



No obstante, aseguró que aún hay camino por recorrer, por ello hizo un llamado a promover nuevas masculinidades, para sensibilizar a este sector sobre los problemas que aquejan a las mujeres, para que éstos se sumen a romper esquemas machistas, donde se impone por la fuerza una actitud de superioridad del hombre sobre la mujer, lo cual deriva en violencia.