La Secretaria de la Función Pública miente

A los medios de comunicación locales y nacionales



Al ciudadano Presidente Andrés Manuel López Obrador



Al Tribunal Federal de Justicia Administrativa



A Secretaría de la Función Pública



A la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural



Respecto al comunicado de prensa de la Secretaría de la Función Pública donde anuncia sanción millonaria por malos manejos de recursos para el campo 2016, replicado por los medios de comunicación locales y nacionales, los medios digitales y las plataformas en redes sociales , en el que se señala de un supuesto dictamen del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, así como que en dicha instancia se emitió una sentencia definitiva, de los resultados de una auditoría realizada a la operación del programa de incentivos para productores de maíz y fríjol (PIMAF) en el año 2016.



Me permito realizar las siguientes consideraciones:



1.- Que el programa al que hace referencia corresponde al ejercicio fiscal 2016, siendo que un servidor Dr. Cruz Alberto Uc Hernández tomo protesta como delegado de SAGARPA de enero de2017, es así que la operación del programa que consistió en la publicación de las reglas de operación, apertura, recepción de solicitudes, cierre de ventanillas, dictaminación de las solicitudes positivas, su publicación y ejecución del programa de referencia fue responsabilidad de los funcionarios que en ese entonces estaban a cargo de la delegación de la extinta SAGARPA en Chiapas y de los funcionarios adscritos a las oficinas centrales de la misma Secretaria .



Es decir, la recepción de las solicitudes y por consiguiente la integración de los expedientes, su custodia y conservación de los expedientes, hasta por cinco años como lo establece la normatividad aplicable, le correspondió a los funcionarios de la Delegación y en particular a los Centros de Apoyo al Desarrollo Rural y Distritos, que fungían como tales en el año 2016 y no a los funcionarios que tuvimos la honrosa distinción de atender a los productores y en particular a los pequeños productores del Estado de Chiapas, con el auxilio de las organizaciones a las que pertenecían en aquel momento.



2.- Que desconozco las acciones que haya realizado el Tribunal Federal de Justicia Administrativa al que hace referencia la secretaria lrma Eréndira Sandoval Ballesteros, ya que en ningún momento he recibido notificación de dicha instancia.



Como no recibí notificación de forma oficial del Tribunal se configura una laguna legal en el proceso.



3.- Que sin perjuicio de realizar las acciones legales conducentes a la que la constitución y las leyes aplicables me dan derecho y dado que es de interés público que el servicio público se realice con honestidad y pericia para no entorpecer la dispersión de los recursos fiscales a quienes el estado mexicano determinó con derechos a los apoyos del gobierno en turno y que ciertamente el combate a la corrupción debe ser sancionado en el marco de la ley y en congruencia con los preceptos de imparcialidad, certeza y legalidad que debe prevalecer en cualquier actuación de las autoridades correspondientes, ocurro el día de hoy 12 de enero de 2O21, ante los medios de comunicación que han tenido a bien presentarse en este espacio público ubicado en el parque principal de la ciudad de San Francisco de Campeche.



En este contexto solicito 1.- Al ciudadano Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, tome carta en el asunto para dar certeza, legalidad e imparcialidad a las actuaciones de los funcionarios que deban intervenir en el ámbito de sus respectivas competencias, en este asunto que se me involucra de manera indebida por falta de motivación en el proceso.



2.- A los medios nacionales y locales de comunicación, que en salvaguarda de mi derecho constitucional consagrado en la Ley reglamentaria el artículo 5o párrafo primero en materia de derecho de réplica, publiquen el presente comunicado en los mismos lugares en que lo han hecho para garantizar que la sociedad mexicana y de Campeche estén plenamente informados de los agravios del que he sido objeto, con motivo de la difusión de este asunto que es de interés público en el marco de la transparencia que debe prevalecer en la actuación de quienes hemos tenido la fortuna de servir a la sociedad desde las encomiendas que el propio gobierno nos ha conferido.



Finalmente, decirle a la sociedad mexicana, en particular a los campechanos y chiapanecos, que seguiré trabajando por las mejores causas que ayuden a desterrar las prácticas tradicionales en el ejercicio de la justicia que tanto agravian a la sociedad y estaré siempre atento para responder, en el marco de la ley, sobre todos los asuntos que me involucren e involucren el interés superior de la sociedad. Es cuánto.



San Francisco de Campeche a 12 de febrero de 2O21.



Fraternalmente

Dr. Cruz Alberto Uc Hernández