La Secretaría de Movilidad aplica el protocolo para prevención del CONAVID-19 en áreas de atención al público

Sostiene que la atención para realizar trámites relativos al transporte público se hará con previa cita y bajo medidas que garantizan la salud de usuarios y trabajadores.

• Establecen filtros de revisión y reparten gel antibacterial en oficinas de registro y licencias.



Toluca, Estado de México, 19 de marzo de 2020. Para reforzar las acciones de prevención del COVID-19 en el Estado de México, el Secretario de Movilidad, Raymundo Martínez Carbajal, anunció la aplicación de un protocolo de actuación preventivo en todas las áreas de atención al público, con el fin de no detener la realización de trámites en los próximos días.



Martínez Carbajal aseguró que, por el momento, no cerrarán las oficinas de la Secretaría de Movilidad (Semov), sin embargo, dijo, la atención al público se realizará bajo una serie de medidas que garantizan la salud de los usuarios y trabajadores de la dependencia, con el objetivo de disminuir cualquier posibilidad de contagio.



Durante una reunión con el Gabinete de Movilidad, el titular de la dependencia indicó que por instrucciones del gobernador Alfredo Del Mazo Maza, también se aplican los protocolos de desinfección establecidos por la Secretaría de Salud, tales como las medidas de sana distancia, lavado frecuente de manos, estornudo de etiqueta o con pañuelo, entre otras.



El funcionario mexiquense dijo que en las oficinas administrativas de registro y licencias de la Semov se establecerán filtros de revisión de síntomas de enfermedades respiratorias y, en caso de tener sospecha se le pedirá al usuario reprogramar la cita, audiencia o reunión.



Refirió que el protocolo establece repartir gel antibacterial para usuarios y trabajadores, en la entrada y salida de las oficinas, además de que cada hora se distribuirá entre la gente que se encuentre al interior.



Agregó que los servidores públicos que tengan la necesidad de manipular expedientes deberán utilizar guantes durante su jornada laboral y a los usuarios se les harán constantes recomendaciones para que no toquen superficies susceptibles de contagio.



El titular de la Semov destacó que en las audiencias, citas o reuniones en las que haya necesidad de interactuar, se habilitarán espacios con una distancia mayor de 1.5 metros y al término se limpiarán este mismo lugar con agua y cloro.



Martínez Carbajal sostuvo que cuando las condiciones de trabajo lo permitan, personal podrá trabajar desde casa, en tanto que los adultos mayores y quienes presenten alguna enfermedad crónica degenerativa, así como las mujeres embarazadas podrán ausentarse durante el periodo de la contingencia.



El funcionario mencionó que para cualquier duda, aclaración o queja, está a disposición la Oficina de la Secretaría de Movilidad, en Avenida Gustavo Baz esquina Mario Colín, #2160, 1er piso, edificio Ericsson, La Loma, Tlalnepantla, Estado de México, así como los teléfonos 800-999-0025 y el correo electrónico [email protected]