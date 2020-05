La Secretaría de Salud del Edoméx confirma 4 mil 353 casos de COVID-19

Llama a no bajar la guardia, quedarse en casa, seguir medidas de higiene y a proteger a adultos mayores, personas con enfermedades crónicas y mujeres embarazadas.



Toluca, Estado de México, 6 de mayo de 2020. La Secretaría de Salud del Estado de México informa que al corte de ayer, se registran 4 mil 353 casos positivos a COVID-19, de los cuales, mil 528 han recibido su alta sanitaria, mil 15 se encuentran en aislamiento domiciliario y mil 19 permanecen hospitalizados en la entidad y 464 en otros estados.



De igual manera, da a conocer que lamentablemente han fallecido 227 personas en diversos municipios y 100 fuera de territorio mexiquense; además de que hay 4 mil 594 personas catalogadas como sospechosas y 5 mil 681 han dado negativo al virus SARS-CoV-2.



Ante este panorama, el titular de la dependencia, Gabriel O´Shea Cuevas, llama a la población a no bajar la guardia y continuar con las recomendaciones de la Jornada Nacional de Sana Distancia, que tiene como principal premisa quedarse en casa, que es la medida más efectiva para reducir el riesgo de contagio.



Otro punto fundamental es proteger a los grupos más vulnerables como son los adultos mayores, las personas con enfermedades crónicas como diabetes, obesidad, hipertensión, cáncer o lupus y a las mujeres embarazadas, quienes deben reforzar las medidas de higiene en el hogar.



Para los que tienen que salir por trabajo o por que acuden a comprar artículos de primera necesidad y medicamentos, lo fundamental es utilizar cubrebocas, gel antibacterial, mantener la sana distancia, adoptar el estornudo de etiqueta, no escupir en la calle y al regresar a casa, cambiarse de ropa, de zapatos y si es posible bañarse.



Precisa que para conocer bien todas las medidas de seguridad y contar con información fidedigna sobre COVID-19, se pueden consultas los portales web y redes sociales de las secretarías de Salud federal y estatal e invita a compartir los datos que se difunden en estos sitios digitales, pues son los más confiables.



Finalmente, explica que ante posibles síntomas de infecciones respiratorias la población puede comunicarse al 800 900 3200, a través de la cual recibirán orientación sobre COVID-19; mientras que para que el personal de salud pueda presentar quejas en relación a la falta de equipo de protección o si han sido víctimas de agresiones, está a su disposición el número 800 724 7269.