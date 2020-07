La Secretaria de Salud del GEM reconoce la labor del gobierno municipal de Nezahualcóyotl para enfrentar COVID-19

NEZAHUALCOYOTL, MEX.-La estrategia y acciones que ha llevado a cabo el gobierno municipal de Nezahualcóyotl durante toda pandemia por el COVID-19 han sido eficaces y oportunas, al grado tal que esta ciudad ha pasado de lugar número cinco, que ocupaba en mayo pasado, al número quince a nivel nacional en el que actualmente se sitúa, así como la disminución de manera eficaz de la velocidad de transmisión del virus, así lo reconoció el Secretario de Salud del Estado de México Gabriel J. O´Shea Cuevas, durante la 16ª Reunión del Comité de Salud.



En compañía virtual de Gerardo Monroy Serrano, Comisionado Regional de la Mesa de Fortalecimiento Municipal, Región X Nezahualcóyotl y representante del gobernador Alfredo del Mazo Maza, Alberto Cruz Cárdenas Secretario Técnico de la Mesa de Fortalecimiento Municipal, Región X Nezahualcóyotl y Directores de los hospitales regionales, así como directores del gobierno local, O´Shea Cuevas resaltó que el trabajo del alcalde y su Cabildo ha permitido, pese a las adversidades enfrentadas, mantener un equilibrio entre la salud y la vida económica de sus habitantes, prueba de ello es que a nivel del Valle de México, donde se concentra una población de más de 8 millones de personas y la movilidad es compartida con la Ciudad de México, Nezahualcóyotl ha pasado del primer lugar al número seis, sin importar que cuente con una tasa de densidad poblacional de más de 17 mil habitantes por kilómetro cuadrado.





El Secretario de Salud del Estado de México precisó que en el Estado de México durante las últimas dos semanas se han venido disminuyendo la cantidad de contagios con mil 953 casos activos mientras que en Nezahualcóyotl hasta el día de ayer 27 de julio se contabilizan 170, por lo que consideró que probablemente para finales de septiembre finalizaría la etapa más crítica de la pandemia en la entidad, no así, en varios estados del país.



Por su parte, el presidente municipal Juan Hugo de la Rosa García pidió no echar las campanas al vuelo y resaltó la importancia de mantener la comunicación constante y los acuerdos concertados con los distintos sectores de la vida activa del municipio y también con las alcaldías colindantes para seguir conteniendo la pandemia de la manera más efectiva posible, para lo cual la participación activa y consciente de la ciudadanía sin duda es el factor más relevante.



En ese sentido, subrayó la importancia de seguir impulsando el uso obligatorio del cubrebocas y mejorar los mecanismos de supervisión de las medidas sanitarias en el transporte público, donde es evidente aún hay mucho por hacer para lograr proteger la salud de los usuarios y los propios transportistas ante el riesgo inminente de un rebrote del virus, para lo cual resaltó es necesario reforzar las acciones con la Secretaria de Movilidad estatal, pues es un tema crucial para la población de Nezahualcóyotl.



De la Rosa García afirmó que la comunicación e información han jugado como siempre un papel fundamental para lograr tomar las decisiones adecuadas y protegernos de la mejor manera posible del SARS-CoV-2, por lo que con el respaldo y acompañamiento de la comunidad científica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Instituto Politécnico Nacional (IPN) se realiza la campaña ’Evita las tres C’s’: espacios cerrados, el contacto cercano y lugares concurridos, por lo que pidió al titular de Salud mexiquense que se refuerce esta campaña en Televisión Mexiquense, en espectaculares, y en todos los medios posibles, pues es una medida que ha funcionado en países de Europa, Asia y América latina.



De igual forma el alcalde solicitó al Dr. O’Shea Cuevas hacer un esfuerzo para lograr contratar más médicos para hospitales públicos de Nezahualcóyotl, pues existe la necesidad de reforzar el personal con el que se cuenta para lograr atender no solo de manera eficiente sino humana a la población y por supuesto ofrecer a los profesionales de la salud condiciones seguras y justas de trabajo particularmente en este momento tan difícil donde su labor cobra una importancia trascendental.



Agradeció a las autoridades locales, a las mesas directivas de los mercados, a los dirigentes de tianguistas, comerciantes y los representantes de las iglesias asentadas en la localidad por su solidaridad y esfuerzo para acatar las restricciones preventivas establecidas a fin de no prolongar más las medidas de confinamiento y autoaislamiento.





Finalmente el presidente municipal Juan Hugo de la Rosa García señaló que el principal reconocimiento por los avances alcanzados frente a la pandemia en Neza es para los habitantes, quienes se han comportado a la altura de las circunstancias y en general, han hecho caso a las recomendaciones que se hacen en las campañas de difusión y concientización sobre los riesgos del COVID-19, tema en el que pidió él apoyó de las autoridades estatales para intensificar las campañas de información en los medios masivos de comunicación.