La Secretaria de Salud exhorta a adoptar medidas de higiene al utilizar el transporte público

Toluca, Estado de México, 29 de mayo de 2020. Con el llamado a la población mexiquense a extremar las medidas de prevención para evitar el contagio de COVID-19, toda vez que la entidad se encuentra en semáforo rojo, la Secretaría de Salud del Estado de México, precisa que estas acciones deben ser aplicadas por quienes utilizan el transporte público.



La dependencia, a cargo del Doctor Gabriel O´Shea Cuevas, comentó que como el riesgo de transmisión es a través del contacto con gotas de saliva expulsadas por una persona enferma al toser o estornudar, al subir a una unidad es indispensable el uso de cubrebocas.



De igual manera se debe respetar la sana distancia, que señala que debe haber un espacio de metro a metro y medio entre las personas, evitar el saludo de mano, beso o abrazo, no conversar durante el trayecto y no ingerir alimentos a bordo del autobús.



En caso de estornudar o toser se sugiere protegerse la boca con el ángulo interno del brazo o con un pañuelo desechable, no utilizar el teléfono celular y usar la mano no dominante para detenerse de los pasamanos al ascender y descender del vehículo.



De igual manera, es importante no tocarse la cara, con especial énfasis en boca, nariz y ojos, pues eso aumenta el riesgo de contagio del virus SARS-CoV-2. Al llegar a su lugar de destino, es indispensable lavarse las manos con agua y jabón, durante 20 segundos, o utilizar gel antibacterial antes de retirar el cubrebocas.



La Secretaría de Salud precisa que cuando la persona que utilizó el transporte público regrese a su hogar, debe cambiarse de ropa y lavarla, de ser posible tomar un baño y desinfectar su calzado, como medidas de protección para sus familiares.