La Secretaría de Salud exhorta a completar el esquema de vacunación de niños y niñas

Reitera la importancia de completar el esquema de inmunización para proteger a la población infantil.



Toluca, Estado de México, 4 de agosto de 2020. Con el objetivo de proteger a la población infantil, la Secretaría de Salud del Estado de México exhortó a los padres de familia a completar el esquema de vacunación de los pequeños, pues es importante que reciban las dosis necesarias, de acuerdo a su edad, para prevenir diversas enfermedades.



La dependencia, encabezada por el Doctor Gabriel O´Shea Cuevas, señaló que tras el confinamiento derivado de la pandemia de COVID-19, en los meses de mayo, junio y julio disminuyó el número de personas que acudieron a aplicarse los biológicos, no obstante, subrayó que es de suma importancia completar la inmunización de los menores de edad.



Subrayó que el programa de vacunación es permanente, por lo que reiteró el llamado a no dejar de vacunar a los niños y ante la contingencia que actualmente se vive, este proceso es de suma importancia como medida preventiva.



Si bien, por la emergencia sanitaria las Jornadas Nacionales de Salud no se han realizado como regularmente se llevan a cabo, los padres de familia tienen que acudir con la Cartilla Nacional de Salud, a cualquiera de las más de mil 200 unidades del primer nivel de atención, donde el personal les indicará qué tipo de vacuna requiere su hija o hijo.



Asimismo, precisó que como parte de las acciones que promueve la administración del Gobernador Alfredo Del Mazo Maza, se puede acudir a los centros de salud, tomando todas las medidas de prevención, por lo que se sugiere que sólo acuda una persona y el menor que recibirá el biológico.



De igual manera, deberán portar cubrebocas, protección ocular, mantener siempre la sana distancia y desinfectarse las manos con gel antibacterial que les será proporcionado al entrar a la unidad médica y una vez concluida la vacunación regresar de manera inmediata a su domicilio.