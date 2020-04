La Secretaría de Salud recomienda aplicar protocolo en el manejo de fallecidos por COVID-19

Sugiere aplicar principios de sensibilidad cultural con la familia del occiso y si desean ver el cuerpo, deben mantener la higiene de manos, no tocar ni besar el cuerpo y eliminar las bolsas de cadáveres.



Toluca, Estado de México, 30 de abril de 2020. La Secretaría de Salud de la entidad mantiene la difusión y capacitación en protocolo en el manejo de cadáveres por COVID-19, el cual establece que los difuntos por esta enfermedad pueden ser enterrados o cremados.



Estas tareas se brindan a través de la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de México (Coprisem) a los dueños y personal de los servicios funerarios.



La dependencia recomienda el manejo mínimo del cuerpo, colocarlo en una bolsa para cadáveres, transferirlo y retirarlo lo antes posible a la zona mortuoria; los vehículos para su traslado deben cumplir con todos los requisitos sanitarios.



En la preparación del difunto (la limpieza del cuerpo, cabello, recorte de uñas y afeitado) se aconseja a los trabajadores de las funerarias, usar guantes, bata, máscara y protección para ojos.



La dependencia a cargo del Doctor Gabriel O`Shea Cuevas, refiere que estas medidas son establecidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud en el contexto de la pandemia de COVID-19.



No recomienda el embalsamamiento, sugiere aplicar principios de sensibilidad cultural con la familia del occiso y si desean ver el cuerpo, deben mantener la higiene de manos, no tocar ni besar el cuerpo y eliminar las bolsas de cadáveres vacías como residuos infecciosos.



Se reitera que durante el embalaje y transferencia del cuerpo de la habitación, de la sala de aislamiento o de otro entorno, a una funeraria, crematorio o entierro, los organismos internacionales aconsejan asegurar que el personal y el equipo funerario realicen las medidas esenciales de higiene y limpieza ambiental.



Además el uso de equipo de protección como delantal de manga larga, guantes y protección facial ante el riesgo de salpicaduras de líquidos corporales o secreciones.



La Coprisem pone a disposición de la ciudadanía el teléfono 722 213 7000 y el correo electrónico [email protected], a efecto de brindar orientación al respecto.