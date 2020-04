La Secretaría de Salud reporta 25 casos confirmados de CONAVID-19 en el Edoméx

Registran 51 casos sospechosos y 123 pruebas realizadas se han reportado negativas a la enfermedad._

•Exhorta a reforzar las medidas básicas de higiene para prevenir el contagio de males respiratorios, cumplir las acciones de la suspensión de actividades no esenciales, así como proteger y cuidar de los adultos mayores.



Toluca, Estado de México, 21 de marzo de 2020. La Secretaría de Salud del Estado de México informa que al corte de este día, en la entidad se reportan 25 casos positivos a COVID-19, de los cuales, 17 se encuentran en aislamiento domiciliario, siete hospitalizados y uno dado de alta, todos relacionados a importación.



El titular de la dependencia, Doctor Gabriel O´Shea Cuevas, señala que los pacientes que se encuentran en su domicilio presentan síntomas leves y permanecerán en vigilancia epidemiológica durante 14 días, en tanto los hospitalizados son reportados como estables.



Asimismo, informa que a la fecha se tienen 51 casos sospechosos y 123 pruebas realizadas se han reportado negativas a la enfermedad.



Con base en lo anterior, hace un llamado a la población en general a seguir las indicaciones establecidas por la Jornada Nacional de Sana Distancia, que señala intensificar las medidas básicas de higiene para prevenir el contagio de males respiratorios, cumplir las acciones de la suspensión de actividades no esenciales, así como proteger y cuidar de los adultos mayores.



En caso de presentar síntomas de enfermedad respiratoria, sugiere llamar al 800-900-3200 para recibir asesoría, no automedicarse y conservar la calma.



Finalmente, el Doctor O´Shea señala que para contar con información fidedigna se consulten las redes sociales oficiales de las Secretarías de Salud del gobierno de la República y de la entidad que son twitter.com/SaludEdomex y www.facebook.com/Salud.Edomex/ o tiwitter.com/SSalud_mx y www.facebook.com/SecretariadeSaludMX/.