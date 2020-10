La Secretaría de Salud reportea que más de 48 mil mexiquenses vencen al COVID-19

Destaca que la línea de atención 800 900 3200 es atendida por personal capacitado y opera las 24 horas.



Toluca, Estado de México, 30 de septiembre de 2020. La Secretaría de Salud del Estado de México informa que al corte de las 20:00 horas se registran 48 mil 044 personas que han recibido su alta sanitaria tras vencer al COVID-19 y en total suman 81 mil 038 casos confirmados en territorio mexiquense.



La dependencia a cargo del Doctor Gabriel O´Shea Cuevas indica que, en tanto, 18 mil 243 personas continúan en aislamiento domiciliario, mil 431 son atendidas en hospitales de la entidad y mil 527 en nosocomios de otros estados, y lamentablemente 11 mil 793 han perdido la vida.



Asimismo, detalla que 22 mil 586 personas están registradas como casos sospechosos en espera del resultado de la prueba que les fue tomada y 102 mil 192 han dado negativo al contagio del nuevo coronavirus.



Y al destacar que la entidad continúa en naranja en el semáforo epidemiológico, reitera el llamado a la población a continuar con las medidas preventivas para evitar el contagio del virus SARS-CoV-2, entre las que acentúa el uso de cubrebocas cuando se acude a la vía o lugares públicos.



No obstante, subraya que su mayor efectividad es cuando se utiliza de manera correcta, ya que debe cubrir mentón, nariz y boca, no manipularlo con las manos sucias, si es desechable utilizarlo una sola vez y si es reusable lavarlo diariamente con jabón y agua caliente.



Otro punto que enfatiza es respetar la sana distancia de metro y medio entre personas, evitar el saludo de mano, beso o abrazo, así como mantener en casa a adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades crónico degenerativas.



Por último, precisa que al atender el lema del Gobernador Alfredo Del Mazo Maza de ’Cuidar todos de todos’, se recuerda a los mexiquenses que sigue a su disposición la línea de atención 800 900 3200, la cual es atendida por personal capacitado en el tema de COVID-19 y opera las 24 horas.

