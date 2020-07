La Secretaria del Trabajo apoya corrupción

El SENTISSSTE apoya investigaciones

CIUDAD DE MEXICO, a 30 de julio del 2020.-Al cumplirse trece años de las huelgas de Cananea, Sombrerete y Taxco, el dirigente del Sindicato Minero, Metalúrgico, Siderúrgico y Similares de la República Mexicana, Senador Napoleón Gómez Urrutia, aseguró que Grupo México, propiedad de Germán Larrea Mota Velasco, ha recurrido a engaños y corrupción para violentar el derecho de los trabajadores y evitar llegar a una solución de los conflictos, siendo apoyado por funcionarios de la STPS.

Señaló que la empresa sigue con sus atropellos en complicidad con algunas autoridades laborales, por lo que hizo un llamado al Presidente Andrés Manuel López Obrador para que se cumpla la Ley Federal del Trabajo, la Constitución y el Estado de derecho, a fin de hacer justicia a los mineros que decidieron iniciar el movimiento en el año 2007 por violaciones al contrato colectivo y la falta de medidas de seguridad.

El también Presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado de la República y de la Confederación Internacional de Trabajadores (CIT) advirtió que en los tres casos la organización sindical va a seguir luchando para que se respete el derecho de huelga y confió en este gobierno para acabar con los privilegios de Grupo México.

Explicó que en el caso de la huelga de la sección 17 en la mina de Taxco, Guerrero, se instalaron mesas de negociación, sin embargo, la empresa argumentó que no hay reservas, ni recursos, por lo que quiere dar por terminada la relación con el Sindicato Minero, pero aseguró que en el fondo pretende continuar las labores con otro gremio y con un contrato de protección. ’Es falso que no existan reservas, porque en los informes financieros 2017-2018 remitidos a la Bolsa Mexicana de Valores, se ha demostrado lo contrario. Tan sólo el zinc se puede extraer para 27 años, motivo por el cual el sindicato obtuvo un amparo’, subrayó.

En el caso de la sección 201 de San Martín, en Sombrerete, Zacatecas, detalló que la empresa pretendió terminar la huelga al firmar un nuevo contrato colectivo con otro sindicato patronal, cuando la ley, los convenios 87 y 98, así como el protocolo de San Salvador, lo prohíbe mientras exista un estado de huelga. Sin embargo, hace algunos años la mina reinició de forma ilegal sus actividades con unos 200 trabajadores del gremio espurio.

En lo que respecta a Cananea, puntualizó que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos está por determinar la admisibilidad de la queja por violación a los derechos de los trabajadores de la sección 65, que de no ser atendida recurrirán a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Gómez Urrutia dejó en claro que la organización sindical ha insistido en el diálogo y la conciliación, pero Grupo México mantiene su arrogancia y es apoyada por algunos funcionarios de anteriores administraciones que siguen en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

El SNTISSSTE PROPUSO QUE EL CANINO HARLEY VISITE HOSPITALES COMO UN PROGRAMA DE INVESTIGACION

Suman voluntades el ISSSTE y el Sindicato Nacional de Trabajadores del ISSSTE (SNTISSSTE) con el objetivo de prevenir complicaciones psicológicas a corto y mediano plazo en el personal de salud que labora en la primera línea de acción, desde el inicio de la pandemia, se desarrollará el Programa de Apoyo Emocional y Ayuda Humanitaria asistida con perro, en áreas COVID-19.

Así lo informó el licenciado Luis Miguel Victoria Ranfla, Presidente del CEN del SNTISSSTE, y dijo que lo anterior se concretó luego de la solicitud que realizó ante la administración, derivada de la inquietud que generó el programa de investigación Calidad de sueño y estrés percibido en los trabajadores de salud expuestos al SARS-COV-2, que fue presentado por la doctora Marta Georgina Ochoa Madrigal, encargada del Servicio de Psiquiatría del Centro Médico Nacional (CMN) 20 de Noviembre, junto con las residentes Jennifer Zúñiga González y Cecilia Rojo Vázquez, en la Jornada de Capacitación Factores de Riesgo Psicológico en el personal de salud frente al COVID-19, organizada por el Sindicato el 20 de mayo de este año.

Luis Miguel Victoria Ranfla indicó que el programa de investigación contempla la aplicación de encuestas para medir la depresión y ansiedad, resiliencia, gravedad de sueño, estrés agudo y estrés postraumático, con escalas que están validadas para la población latina, y así implementar estrategias de intervención para mejorar el estado de salud de las y los trabajadores.

Asimismo, indicó que la doctora Marta Georgina Ochoa Madrigal y la doctora Lucía A. Ledesma Torres, especialistas en Psiquiatría, Paidopsiquiatría, Psicología y Neuropsicología, adscritas al Centro Médico Nacional, visitarán los Hospitales Generales y Regionales del ISSSTE, en compañía del canino Harley ’El Tuerto’, para que el personal de salud del área COVID-19, que es el más vulnerable, interactúe con Harley y así disminuir las consecuencias psicológicas, derivadas de la pandemia que actualmente vivimos.

Mencionó que a través de las encuestas se ha detectado que el 95 por ciento de trabajadores de áreas COVID-19 que han convivido con Harley refirieron que se sentían menos estresados con el perro coterapeuta, pionero en el mundo, que ha colaborado en terapias de apoyo emocional en áreas COVID-19 en lo que va de la emergencia sanitaria, bajo estrictos protocolos de bioseguridad.

Para el proyecto Harley se estableció un calendario de visitas: al Hospital Regional Puebla, el 27 de julio; al Hospital Regional Lic. Adolfo López Mateos, el 31 de julio; al Hospital Regional 1º de Octubre, el 4 de agosto; al Hospital Regional Gral. Ignacio Zaragoza, el 7 de agosto; al Hospital General Dr. Darío Fernández Fierro, el 11 de agosto; al Hospital General Dr. Fernando Quiroz, el 14 de agosto; al Hospital General Tacuba, el 18 de agosto; y al Hospital General Gral. José María Morelos y Pavón, el 25 de agosto…..

FONACOT RESPALDA A TRABAJADORES CON CREDITOS

Más de 800 millones de pesos son los que el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (Fonacot) ha destinado a través del Crédito Apoyo Diez Mil, para respaldar a trabajadores y trabajadoras de nuestro país, ante los efectos ocasionados por la contingencia sanitaria por COVID-19.

Durante los meses de junio y julio, 80 mil 605 personas han accedido a este financiamiento de 10 mil pesos, que se paga en 33 cuotas mensuales y cuenta con un periodo de gracia de tres meses.

Alberto Ortiz Bolaños, director general del Fonacot, destacó, durante su participación en la conferencia vespertina Crédito a la palabra, que durante ese mismo periodo el organismo a su cargo ha autorizado en total 180 mil 041 créditos por un monto de más de 2 mil 926 millones de pesos.

’Nuestra labor en el instituto siempre ha estado enfocada en ofrecer las mejores condiciones de crédito para las y los trabajadores de nuestro país y por ello, hemos logrado implementar estos planes de apoyo, además de seguir otorgando créditos para quienes más lo requieren’, destacó el funcionario en su presentación.

Dijo que un ejemplo de esto es el Plan de Alivio lanzado hace unos meses, el cual está permitiendo que los acreditados del Fonacot difieran los pagos de abril a julio al final del plazo de su crédito.

’Hasta el momento, el Plan de Alivio Fonacot ha beneficiado a 506 mil 701 personas, por un monto de más de 710 millones de pesos’, detalló.

Ortiz Bolaños recordó a los usuarios del Fonacot que al tramitar su crédito adquieren de forma automática una protección de pagos con una cobertura de hasta seis mensualidades, en caso de desempleo.

Al respecto, dijo que en julio de 2020 se espera que 80 mil 886 personas reciban dicha cobertura por más de 112 millones de pesos.

El titular del Fonacot recordó que los descuentos de nómina que realicen los centros de trabajo a los trabajadores con un crédito en el instituto, no deben exceder el 20 por ciento de las percepciones, o bien, 10 por ciento si se trata de un salario mínimo.

Asimismo, destacó que ante variaciones en el ingreso, el centro de trabajo deberá notificarlo al Fonacot y descontar solo la parte proporcional.

Al concluir su presentación, Alberto Ortiz hizo un llamado para acudir a sucursales con cita previa, la cual podrán agendar a través de la página https://citas.fonacot.gob.mx/. Para cualquier información pidió acceder al portal www.fonacot.gob.mx o comunicarse al 800 Fonacot (800 366 2268)….

