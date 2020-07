La Secretaria del Trabajo indica que mediación y conciliación fortalecen la relación laboral

Imparte Secretaría del Trabajo, a través del abogado laboralista, Jorge Cervantes, videoconferencia ’Los sindicatos frente al T-MEC’.



Toluca, Estado de México, 3 de julio de 2020. Ante la entrada en vigor del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el pasado 1 de julio, Martha Hilda González Calderón, Secretaria del Trabajo, dijo que se inician una serie de compromisos con Estados Unidos y Canadá, donde la parte sindical juega un papel fundamental.



En ese sentido, y dado que el Estado de México tiene una gran representación importante de sindicatos, ya analizan este apartado del T-MEC, a fin de que este sector conozca cuál será su rol dentro del mismo, a través de una nueva cultura laboral, indicó.



De esa manera, se llevó a cabo la videoconferencia ’Los sindicatos frente al T-MEC’, impartida por el abogado laboralista, Jorge Cervantes, quien afirmó que la mediación y conciliación son elementos que fortalecen las relaciones laborales.



Durante esta reunión virtual, Cervantes refirió que en México serán fundamentales los Centros de Conciliación Laboral, donde se resuelvan las controversias entre empleadores y trabajadores, que coadyuven a la productividad.



Indicó que se habla de una justicia pronta y expedita, a través de procedimientos justos, equitativos y transparentes, que cumplan con el debido proceso.



De igual forma, expresó que nuestro país también está obligado a nombrar y capacitar a inspectores, así como a inspecciones de trabajo no anunciadas y quienes hayan violado algunos de los principios se comprometa a cumplir con la norma, además de la creación de comisiones mixtas de seguridad e higiene.



En ese sentido, Jorge Cervantes mencionó que se señala la libertad y democracia sindical, el derecho efectivo a la negociación colectiva, la eliminación de trabajo forzoso y el no trabajo infantil, además de la eliminación de la discriminación, así como la seguridad y salud en el trabajo.



También habló sobre la conformación de sindicatos, a través del voto de los trabajadores para elegir a sus representantes, y de la no intervención de los empleadores en la vida sindical, así como una auténtica negociación de contratos colectivos de trabajo.



El abogado laboralista destacó que será un gran reto, toda vez que en el país existen más de 500 mil contratos colectivos de trabajo, así como cerca de 400 mil asuntos que hay en las Junta Federal de Conciliación y Arbitraje más los que hay en el ámbito local, además, la sustitución de las juntas por los centros estatales de Conciliación Laboral.