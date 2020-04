La Secretaría del Trabajo llama a empresarios para no dejarse engañar por la expedición de hologramas para negocios esenciales

Destaca que los servidores públicos no están facultados para expedir hologramas o permisos para el sector privado, a fin de ser parte de las actividades esenciales, en esta contingencia por COVID-19.

• Exhorta a los empresarios a no dejarse sorprender y a presentar su denuncia ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, en caso de que les soliciten dinero a cambio de algún servicio para seguir trabajando.



Toluca, Estado de México, 20 de abril de 2020. La Secretaría del Trabajo del Gobierno del Estado de México informa que esta dependencia no expide hologramas al sector empresarial para que los negocios cuenten con la categoría de actividad esencial, por lo que hizo un llamado a denunciar cualquier irregularidad que se presente en este tema.



El Director General de Política e Inclusión Laboral, Julio César Vanegas Guzmán, señaló que ante la emergencia sanitaria generada por el COVID-19, que provocó la suspensión de actividades no esenciales en los sectores público, social y privado, únicamente se cuenta con servidores públicos conciliadores de guardia para participar en la elaboración de convenios de Modificación de Condiciones Generales de Trabajo.



Indicó que los servidores públicos no están autorizados para la tramitación de hologramas o permisos para que el sector empresarial pueda continuar con sus actividades durante esta contingencia sanitaria provocada por el COVID-19.



Reiteró el llamado a los empresarios del Estado de México a que no se dejen sorprender y a denunciar ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de México este tipo de situaciones.



Vanegas Guzmán detalló que los servicios que ofrece la Secretaría del Trabajo en estos momentos son la asesoría a través de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo y la firma de Convenio de Modificación de Condiciones Generales de Trabajo, a través de las Juntas de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca y del Valle Cuautitlán Texcoco.



Mencionó que continuarán las guardias en días hábiles, de 8:00 a 15:30 horas, en las oficinas ubicadas en Toluca, en Rafael M. Hidalgo Oriente #301, Colonia Cuauhtémoc, así como en Tlalnepantla, en Avenida San Ignacio #2, Colonia Los Reyes Iztacala.



Señaló que la Procuraduría de la Defensa del Trabajo brinda las asesorías telefónicas, a través del 800-770-2233 y los correos electrónicos [email protected] y [email protected], para resolver las dudas de las personas que consideren que han sido violentados sus derechos laborales.