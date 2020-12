La segunda ola de la COVID-19 en México ya superó el punto máximo de julio, afirma López-Gatell

El Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud (SSa), Hugo López-Gatell Ramírez, dijo que la segunda ola de contagios del nuevo coronavirus ya superó la cifra máxima alcanzada en el mes de julio.



Durante la conferencia de prensa del reporte diario de COVID-19, el funcionario de salud indicó que este segundo pico de la pandemia en México rebasó por 0.3 por ciento al máximo registrado cinco meses atrás, en julio.



’Esta semana subió tres por ciento la suma de casos estimados, que representa el componente activo de la epidemia (…) La mortalidad ha crecido desde la primera semana de octubre; en el corte más reciente, el incremento fue del dos por ciento’, agregó López-Gatell.



El funcionario que ha sido la cara al frente de la emergencia sanitaria expuso que los casos positivos de COVID-19 siguen con una tendencia creciente y acelerada, la cual está focalizada principalmente en 10 entidades del país.



’Y vean cómo en este momento ya hemos superado por punto tres por ciento, el punto máximo que habíamos alcanzado en el mes de julio. Esta es la segunda oleada o el rebrote que tenemos en México y es ya superior al punto máximo al que habíamos llegado en el mes de julio’, recalcó desde Palacio Nacional.



La Secretaría de Salud (SSa) reportó 12 mil 485 nuevos casos y 861 muertes por la COVID-19 en el último corte del 24 de diciembre, hasta totalizar un millón 362 mil 654 contagios y 121 mil 172 fallecidos.



Al presentar el informe técnico, la dependencia reconoció que el número de casos estimados es de un millón 549 mil 978 al incluir aquellos que esperan una prueba confirmatoria, aunque argumentó que sólo el seis por ciento están activos, lo que equivale a 88 mil 556 personas con síntomas en las últimas dos semanas.



La hospitalización general alcanzó el 48 por ciento a nivel nacional, mientras que la proporción de camas intensivas ocupadas es del 41 por ciento.



La Ciudad de México (86 por ciento) y Estado de México (78 por ciento) son los estados con mayor ocupación de camas generales. La capital mexicana también encabeza la ocupación de camas intensivas con 79 por ciento, mientras que Baja California tiene el 71 por ciento.



No obstante, Hugo López-Gatell afirmó que el Gobierno está en un ’acelerado e intenso’ proceso de reconversión hospitalaria y recuperación de camas COVID-19 que se habían dispuesto para otro uso, pues no habían sido requeridas hasta ahora.



De los 32 estados cinco están en color rojo por nivel máximo de riesgo en el semáforo epidemiológico nacional (Baja California, Ciudad de México, Estado de México, Morelos y Guanajuato), indicó. Reiteró que hay otros seis estados con un nivel de riesgo muy cerca de estar en el más alto debido al repunte de contagios: Aguascalientes, Zacatecas, Sonora, Guanajuato, Querétaro e Hidalgo.



El funcionario dijo que a pesar de ’la esperanza’ que representa la llegada de la vacunación se debe tener en cuenta que esto no significa que la pandemia esté bajo control, sino que está en incremento.



Con estas cifras, México es el decimotercer país con más casos acumulados y el cuarto con más muertes absolutas por el nuevo coronavirus, de acuerdo con la Universidad Johns Hopkins.



Asimismo, México tiene más de mil muertes de COVID-19 por cada millón de habitantes, lo que lo coloca como el décimo séptimo país con más decesos en proporción a su población.



Además, el país tiene un índice de positividad de 41 por ciento pese a que la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda mantener el nivel cercano al cinco por ciento.