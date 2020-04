La Semana Santa en Taxco podría ser cancelada

Volviendo al delicado tema de pandemia coronavirus COVID-19 que poco a poco tiene en jaque al mundo y con el Jesús en la boca a los mexicanos, leemos, escuchamos y nos enteramos día a día a través de los medios de comunicación impresos y electrónicos, es grave el crecimiento del ’mal’ comunitario.

Escuchamos y vemos con que fuerza está impactando y afectando a los habitantes terrenales de este gran mundo, sobre todo en la salud, el turismo, la cultura, los alimentos, el agua y en la economía en general. Pero además, como impactará a México, según los científicos, a finales del mes de marzo.

Para eso, es muy importante tomar el posible brote de la enfermedad muy en serio, sin llegar a paranoia, paranoia en la que ya vivimos desde hace muchos años producto de la terrible inseguridad, los nefastos malos gobiernos e irresponsables padres de familia.

Es mejor estar preparados y esperar en paz lo que tenga que venir. Por supuesto la prevención, como nos los dicen los médicos, lo técnicos y los científicos de la salud, hay que tomar las cosas con mucha responsabilidad para no ser contagiados de la nada cuando brote el virus asesino silencioso.

Por supuesto, hay que suprimir o emitir los saludos de mano, abrazos, los besos y sobre todo lavarse muy bien las manos, los celulares, pantallas, computadoras, taxis y evitar tocar objetos de toda índole para que no cunda el pánico.

Finalmente me preocupa la conmemoración de la Semana Santa en Taxco, pues viene un gentío a nivel nacional e internacional a orar o pasársela bien relajados. Sería prudente que las autoridades civiles y religiosas valoren la celebración religioso y vacacional más importante del año, entes de que las cosas se pongan feas. La Semana Santa podría ser cancelada este año por causa de fuerza mayor.

Veremos que ocurren en las dos próximas semanas, pues día a día el problema crece y crece, principalmente en las ciudades internacionales con vocación turística como Italia, España, Francia, Irán, Corea del Sur, Alemania, Estados Unidos y México…Que Dios nos agarre confesados y que se haga su voluntad ’por no obedecer’.