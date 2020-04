La Semana Santa en Taxco; sigue adelante

Como estaba previsto, el día de hoy autoridades civiles y eclesiásticas se reunión a puerta cerrada en un inmueble del centro histórico de la ciudad para dialogar y decidir si la Semana Mayor de Taxco se suspenden las actividades litúrgicas y extra litúrgicas o siga adelante.



Según fuentes de toda confianza, comentaron hoy miércoles los representantes de la fe cristiana y de los fieles a las costumbres y tradiciones y los prestadores de servicios turísticos, empresarios y comerciantes no llegaron a ningún acuerdo por el momento. Será hasta el próximo viernes cuando el obispo de la Diócesis Chilpancingo Chilapa, Monseñor Salvador Rangel Mendoza, venga a Taxco y de la última palabra.



Por supuesto que la decisión que tome el pastor de la Iglesia católica en Guerrero, los curas de la diferentes parroquias de Taxco, el gobernador y presidente municipal, será de suma importancia, pero delicada, pues por un lado, está la economía y por otro la salud de los taxqueños y visitantes; la bolita se la permutaron al obispo y se enjabonaron las manos.



Seguramente cualquiera que sea la decisión que asuman, apelando al Espíritu Santo que los ilumine y aconseje con sabiduría lo que tengan que decir y hacer, no tenga repercusiones de que arrepentirse en lo sucesivo, pues el brote de la epidemia a nivel mundial, nacional es real y muy seria. Lo que decidan estará muy bien, pero que no se ’por intereses personales o de grupo’.



Si deciden que la Semana Santa se siga celebrando y atraiga a miles y miles de turistas nacionales y ahora un poco de internacionales, por supuesto que es muy bueno, pues la economía de los taxqueños es paupérrima.



Sin embargo, aunque las 10 procesiones de la Semana Mayor, una o dos por día, no se realicen, los visitantes seguirán viniendo a esta ciudad por su paisaje, su clima, sus artesanías, su comida y su tranquilidad para relajarse, pues Taxco es mucho más que sus tradiciones y costumbres.



Esperemos que el señor obispo, don Salvador Rangel Mendoza, el próximo Cuarto Viernes de Cuaresma, allá en el Santuario del Señor de la Santa Veracruz exprese su sentir y de su veredicto sabio e inapelable para que los prestadores de servicios turísticos y comerciantes no les vaya mal.







EN RIESGO DE SUSPENDER TEMPORALMENTE LAS ACTIVIDADES DEL TIANGUIS SABATINO DE PLATA



La mortal pandemia del Coronavirus avanza día con día por muchas ciudades y calles del mundo cobrando vidas humanas y el miedo a la enfermedad a las personas no las contagie.



Claro está esta es la principal actividad generadora de recursos económicos para la mayoría de las familias de artesanos plateros; el TIANGUIS SABATINO DE LA PLATA.



Por lo tanto, ante la infinidad de gentes que se reúnen semanalmente para ejercer esta bendita actividad de compra venta de artesanías de plata, por el momento no se vea amenazada con suspender estas actividades que mantiene a más de 15 mil familias.



Ojala y que las autoridades encuentren una pronta solución para no convertir a Taxco en un caos económico o un pueblo fantasma…[email protected]