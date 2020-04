La SEMOV garantiza traslados seguros en transporte público a profesionales de la salud

Invita a ser solidarios con quienes exponen su vida para cuidar de nuestra salud.

• Convoca Raymundo Martínez Carbajal a no bajar la guardia frente al COVID-19 y seguir con sanitización de unidades.



Toluca, Estado de México, 14 de abril de 2020. Con el fin de salvaguardar la integridad física de los profesionales de la salud que viajan a bordo del transporte público y garantizar sus traslados, el Secretario de Movilidad, Raymundo Martínez Carbajal, aseguró que será sancionado cualquier tipo de agresión contra médicos, enfermeras, camilleros, urgenciólogos y paramédicos.



El funcionario mexiquense indicó que con base en un acuerdo con los integrantes del Consejo Consultivo de Transporte Público, los operadores deberán denunciar ante elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) cualquier tipo de agresión o discriminación que se presente a bordo de sus unidades.



Con ello, Martínez Carbajal hizo un llamado a todos los transportistas de la entidad a sumarse a esta jornada de solidaridad para quien se desempeña en el sector salud.



Tras reconocer el esfuerzo que realiza todos los días el personal médico para detener el avance del coronavirus, Martínez Carbajal dijo que no se deben escatimar las muestras de solidaridad hacia las mujeres y hombres que exponen su vida al atender a los pacientes infectados con la cepa del SARS CoV-2, que causa el Coronavirus.



Señaló que por indicaciones del Gobernador Alfredo Del Mazo Maza, se brindará toda la ayuda que sea necesaria para garantizar los traslados a los profesionales de la salud en la entidad.



Refrendó que continuarán los operativos de sanitización de las unidades de transporte público y convocó a los usuarios a continuar con las medidas de protección como es guardar una sana distancia, lavar y desinfectar las manos, así como usar cubrebocas.



Apuntó que lo más recomendable es no salir de casa y seguir las indicaciones de la Secretaría de Salud.



Por su parte, los integrantes del Consejo Consultivo manifestaron su respaldo a la iniciativa para apoyar a los trabajadores de la salud en sus traslados.