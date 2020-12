La Senadora Gloria Nuñez, encabeza la Alianza PAN-PRI-PRD en Nayarit

Por Norma Cardoso



Este martes, en medio de un ambiente enrarecido por la situación económica que aqueja a la entidad, sobre todo por la falta de pagos a la burocracia, al magisterio, al sector salud y a elementos de Seguridad Pública, por parte del gobernó del estado; dio inició una conferencia de prensa donde se dio a conocer que, en Nayarit, una mujer va a encabezar la Alianza PAN-PRI-PRD, la senadora Gloria Núñez.



’En Nayarit, va a encabezar una mujer. No solo por cumplir la cuota de equidad, si no que esos discursos de igualdad sustantiva se van hacer realidad aquí en Nayarit, es por eso que necesitamos a una mujer comprometida y que va a ir de la mano con la ciudadanía y que tiene esa experiencia, que va a saber gobernar aquí en Nayarit’, dijo la dirigente del PRD en Nayarit, Beatriz Zamora Romero.



El presidente del PRI Nayarit, Enrique Díaz López, expresó que será la Mesa Ejecutiva la que llevará a cuestas las negociaciones que se realizarán en los próximos días con miras en el 8 de enero estemos entregando al Instituto Estatal Electoral un convenio de coalición donde se establezcan todos los espacios de competencia para cada uno de los partidos. El propósito es ese, iniciar estas negociaciones de la alianza, ir estructurando este convenio y encaminarnos hacia el arranque del proceso electoral.



A nivel nacional el día de ayer fue un día histórico, se conformó la Alianza Va por México, donde está integrado el PAN, el PRI y el PRD, para poder competir en más de 150 distritos electorales federales a nivel nacional y en donde de alguna forma se está haciendo frente a construir y luchar por la democracia y las libertades en México. Es la defensa de la Nación, indicó el priísta.



Juan Guerrero, el dirigente del PAN, en Nayarit, expuso que ’hemos decidido en esta Alianza que estamos construyendo aquí en Nayarit, que la encabece una mujer; una mujer que desde luego en Acción Nacional visualizamos que es momento de que las mujeres verdaderamente tengan la oportunidad de representarnos desde el gobierno, particularmente, desde el espacio más importante que tiene el estado de Nayarit, que es la gubernatura’.



’Hoy esta alianza será una realidad y seguro estoy que seremos una alianza efectiva, una alianza que no solamente va a ganar el gobierno, una alianza que generará condiciones para que le vaya bien a todos los nayaritas’.



Con la designación de la senadora Gloria Núñez, quien encabece esta alianza, se deja de lado los sueños de varios políticos quienes desearon ser los candidatos a la gubernatura de Nayarit, por su propio partido, tales como Manuel Cota, del PRI; Adahan Casas, por el PAN y el actual alcalde de Tepic, Francisco Castellón Fonseca, por el PRD.