La ’Señora de los Perros de México’ despierta conciencias ayudando a animales

Para rehacer su vida y pensando ya en jubilarse, Alison Sawyer Current, de Colorado, viajó a México de luna miel hace 20 años, pero el lastimoso estado de los perros callejeros en la famosa Isla Mujeres la motivó a hacer algo por esos animales, y tanto hizo que ahora es conocida como la ’Señora de los Perros’.



’Al llegar a México vi muchas cosas que pensé que eran parte del paisaje y eso me encegueció porque no era así. Miles de perros enfermos en la calle no es parte de ninguna cultura. Esos perros necesitaban ayuda y la gente también necesita ayuda y, en aquel momento, nadie la ofrecía’, dijo a Efe Sawyer Current, de 67 años y residente en Boulder, cerca de Denver.



’Vi esa realidad con mis propios ojos y sentí un llamado. No me quedé sin hacer nada y eso cambió mi vida. Mi meta simplemente era hacer lo que yo pudiese. No tenía un plan, pero comencé a hacerlo y seguí haciéndolo. Y aquí estamos, dos décadas después, trabajando ahora junto con el mismo gobierno local que antes nos rechazaba’, agregó.



Sawyer Current se dedica a la alfarería en Colorado, pero ella y su esposo Jeff establecieron una residencia permanente en Isla Mujeres y crearon la organización Isla Animals para ofrecer servicios básicos para perros y gatos callejeros, incluyendo castración, curación de heridas, atención de enfermedades y remoción de pulgas.



MILES DE ANIMALES



Según la ’Señora de los Perros’, primero comenzó con un solo a animal, y luego dos o tres, y luego pasó a docenas a la vez. Y el trabajo ’siguió creciendo sin detenerse’.



El evento más reciente en Isla Mujeres (noviembre 2019) proveyó servicios a 1.640 perros, así como a cientos de otros animales en localidades cercanas a Cancún, estado de Quintana Roo. En total, se estima que Isla Animals ayudó a más de 20.000 animales desde 2001.



Al principio, comentó Sawyer Current, las autoridades municipales y los empresarios de Isla Mujeres optaron por no respaldar el proyecto porque, decían, los fondos públicos debían adjudicarse a ayudar a las personas, no a los perros.



’Pero no es posible tener una comunidad saludable con miles y miles de perros enfermos en las calles. Y si nadie hace nada por esos perros, esa población sigue creciendo y el problema es aun mayor. Por eso, la maravillosa gente de la isla descubrió que ayudar a los perros era ayudarse ellos mismos’, explicó.



Como resultado de la clínica veterinaria abierta por Sawyer Current, la población canina de Isla Mujeres ha sido controlada, miles de perros y gatos ’rescatados’ han sido adoptados por residentes en la isla o en otros lugares de México, y los perros ya son aceptados en las casas e incluso en el transporte público.



INTERNACIONALIZACIÓN



Además, programas similares han comenzado en México, Estados Unidos y Canadá.



Para compartir su historia, Sawyer Current acaba de publicar una novela (su segundo libro), apropiadamente llamada ’La Señora de los Perros de México’, en donde cuenta la historia ficticia de Rose (en realidad ella misma) y sus gestiones para establecer una organización no lucrativa para ofrecer servicios veterinarios a bajo costo o sin costo alguno.



’Me llevó diez años escribir esa novela porque es el tiempo que me llevó aprender a entender y respetar la cultura y el pueblo de México’, afirmó Sawyer Current.



’No se puede sentir afecto por un perro descuidado y enfermo. Pero cuidar a ese perro es una forma de expandir constantemente nuestra conciencia sobre el bienestar de todos los animales. Es un despertar interior y eso es algo muy bueno para todos en todo lugar de este mundo cada vez más pequeño, indicó.



Por su trabajo, Sawyer Current recibió varios premios y ahora, además de dirigir su organización, se desempeña como consultora para albergues de animales no deseados en varias ciudades de México. Y sigue dedicándose a la alfarería y a escribir libros.



Por eso, en cuanto a su deseo de jubilarse, ’ya no pienso en eso’, concluyó.



(c) Agencia EFE





