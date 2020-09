La SEP, a Puebla

Uno de los cinco de los 100 compromisos que hice al tomar posesión del gobierno en el Zócalo de la Ciudad de México, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador en Atlixco, Puebla, tiene que ver con la descentralización del gobierno, las dependencias federales tienen que trasladarse a los estados, ya no van a estar las dependencias federales todas en la capital de la República.



Tenemos el compromiso -y lo vamos a cumplir- de que en Puebla va a estar la Secretaría de Educación Pública en este estado, el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma, pues tiene ya poco tiempo para que se mude. Esto, a más tardar lo tenemos que hacer el año próximo. Va a cumplir esta secretaría 100 años en 2021, se fundó en 1921, entonces va a cumplir 100 años y ya va a estar acá en Puebla. Pero bueno, son de los compromisos que nos faltan. Ya la mayoría se han cumplido.



Atlixco, recordó va a cumplir 441 años de su fundación de Atlixco, 441 años del periodo colonial, porque Atlixco viene de tiempo atrás, es decir, es un pueblo milenario, como son los pueblos de México; es un pueblo que existía desde la época prehispánica, un pueblo lleno de cultura, de tradiciones, de una organización social comunitaria ejemplar, fraterna, solidaria.



Estuvo el presidente López Obrador en el programa de reconstrucción de viviendas luego de los sismos, en que templos y viviendas quedaron dañadas y se implementó su reconstrucción. Y en ese marco recordó la descentralización pendiente de su Gobierno para evitar más concentración de funciones en la ciudad de México e impulsar un desarrollo más equilibrado en el país.



TURBULENCIAS

Frenan a FRENAAA a instalarse en el zócalo



El secretario de Gobierno de la Ciudad de México, José Suárez del Real, rechazó que la policía haya despojado de sus casas de campaña a integrantes del Frente Anti-Amlo (FRENAAA) que intentaban llegar al Zócalo de la ciudad de México para instalar un plantón permanente en demanda de la salida del presidente López Obrador ’a su rancho’. Dijo que se estableció un retén sobre Madero para evitar que los integrantes de Frenaa llegaran a la Plaza de la Constitución, donde concluirían otras tres marchas a efecto de evitar una posible confrontación, además de que se requirió a los manifestantes guardaran sana distancia y uso de cubrebocas como medidas sanitarias.. Se darán a conocer las auditorías sobre el manejo de recursos en la Conferencia Interamericana de Seguridad Social que preside con licencia Gibrán Ramírez, aspirante a la dirigencia de Morena, y a quien se le acusa de malos manejos. Tan sólo México aporta ahora 37 mdd anuales, pese a que se redujo la cuota, indicó el Director del IMSS, Zoé Robledo… Y el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell. entró en conflicto otra vez con el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, quien anunció el reinicio pronto a clases presenciales. Esto no es deseable, dijo el subsecretario, pues debe hacerse en coordinación con la SEP y de acuerdo con los gobernadores y secretarios de salud de los estados, pues se relajarían los logros obtenidos con las medidas sanitarias para mitigar la pandemia… Sigue el debate en la ciudad de Oaxaca ante la peligrosa caída de laureles milenarios a consecuencia de la falta de mantenimiento por la negligencia de las autoridades. Ambientalistas aseguran que no hubo poda oportuna y las consecuencias están a la vista. Ahora sí el alcalde Oswaldo García Criollo ordenó una revisión de los ejemplares con vida y que amenazan la seguridad de los peatones. Y el conflicto se ahonda, pues estos hechos obligaron la salida de ambulantes y cierre del paso peatonal con las naturales consecuencias desastrosas para las utilidades de los comercios del Centro Histórico…



