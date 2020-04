La sepultada Liga de Ascenso, también asaetea filiales femeniles

Incierto futuro de Leonas Negras, reconoce su estratega, Alejandro Mendoza, ante la decisión de la FMF

Peligran también los equipos de Zacatecas, Sinaloa y Zacatepec

La suspensión de torneos, Ascenso Mx y no descenso de Liga Mx, es un golpe seco, directo, hierro candente, al corazón de aspiraciones deportivas. También saetea a las filiales femeniles. Como el club Leonas Negras de la Universidad de Guadalajara, — segunda institución pública de educación superior más importante del país–. Tiene más de 15 años de historia.



’Estamos preparados con toda la infraestructura para llegar a la Liga Mx, pero dependemos de que el plantel varonil pueda ascender», sostuvo su estratega Alejandro Mendoza.



’Me sorprende un poco que no se considere al futbol de mujeres en este debate’, dijo al explicar que si el equipo no es viable económicamente, el patronato de la UdeG podría retirarles el apoyo que aceptó darles desde 2016, cuando se dio a conocer la creación de la Liga Mx Femenil.’



El patronato empezó a apoyar hace cuatro años al equipo universitario de Leonas Negras para profesionalizarlo. ’Aquí las chicas tienen todo: vestidores, nutriólogo, sicólogo, médicos, seguro por lesiones, dónde entrenar o rehabilitarse’, detalló.



Pero, reflexionó, ’con la liga de expansión habría un presupuesto limitado y no sé qué pasaría con toda la estructura que tenemos.’



El patronato de la UdeG no sólo apoya a las 28 jugadoras que conforman al representativo de Leonas Negras, sino que también ha respaldado la creación de un centro de iniciación que se pretende transformar en una cantera en la que ya entrenan 42 futbolistas.



Desde sus cimientos con la Universidad, Leonas Negras han destacado en el sector amateur al coronarse en la liga Córdica, donde participan equipos piloto de Atlas y Chivas, así como la Liga Mayor Femenil. En esta temporada se encuentran a la espera de que se reanuden las actividades para disputar los cuartos de final del torneo universitario.



Mendoza puntualizó que al no ser parte de la Liga Mx, varias jugadoras han dejado al equipo universitario al recibir propuestas de planteles de la Primera División. Como Miriam García, quien está en Chivas, y Johana Robles, mediocampista de Atlas.



Además, han formado a elementos que destacan en el torneo profesional, como Tania Morales, capitana del Guadalajara; Carla Rossi, entrenadora de Tijuana; Jorge Gómez, estratega de Puebla, y Christina González, auxiliar técnica de Pachuca.



’Somos superiores a muchos equipos que ahorita participan en la Liga Mx Femenil, pero por mucho mérito deportivo que tengamos, historia o infraestructura y demás, dependemos plenamente del equipo varonil y al eliminar el ascenso nos están borrando a nosotros’, lamentó.



Los efectos de esta decisión, advirtió, se verán más adelante, aunque, aclaró, ’yo desearía que se reconsidere.’



La decisión que tomó la Federación Mexicana de Futbol (FMF), subrayó, no sólo perjudica al proyecto de Leonas Negras. También pone en riesgo a las filiales de Dorados de Sinaloa, Mineros de Zacatecas y Zacatepec, que recientemente comenzaron a apostar por el balompié de mujeres.



’Hay rumores de que se planea aumentar a 20 equipos la Primera División. No sé si exista la posibilidad de que haya una franquicia de Leones Negros; obviamente la postura institucional siempre ha sido ascender deportivamente. Pero ante todas estas afectaciones y los efectos colaterales, esa sería una alternativa’, consideró Mendoza.



Jorge Dávalos, director técnico de los Leones Negros, dijo en entrevista para el portal Marca Claro que la decisión de la FMF no sólo generará pérdida de empleos, sino que también cortará el proceso de formación de varias generaciones.



’En el tema deportivo de los jugadores se pierde mucho; desde los niños hasta las escuelitas, donde se captan, luego se desarrollan y después se promueven, y todas esas decisiones complican mucho esta etapa. Aquí se van a perder generaciones de jugadores’, argumentó.



La FMF ha desatado polémica tras aprobar el viernes la suspensión por seis años del ascenso y descenso en Primera División, además de que el circuito de plata se transformará en una liga de expansión en la que jugarán futbolistas menores de 23 años.



(Con información del periódico La Jornada)