La SIPINNA estatal brinda capacitación a 13 municipios en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes

Indican que pese al COVID-19, las capacitaciones no se han detenido y se realizan de manera virtual.



Toluca, Estado de México, 4 de noviembre de 2020. Para el Gobierno del Estado de México, encabezado por Alfredo Del Mazo Maza, es fundamental mantener el acompañamiento, cercanía con la sociedad y la constante capacitación a los municipios para la protección de los derechos de los mexiquenses, en especial de niñas, niños y adolescentes.



Bajo esta premisa, el Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de México (Sipinna), organismo sectorizado a la Secretaría de la Mujer, capacita y brinda acompañamiento a las y los servidores públicos municipales y a las y los integrantes de los Sistemas Municipales de Protección, con el objetivo de fortalecer el desarrollo de los Sipinna de todo el territorio mexiquense.



Es de referir que pese a la contingencia por el COVID-19, este acompañamiento no se ha detenido, pues las capacitaciones se han brindado de manera virtual a los municipios de Metepec, Ixtapaluca, El Oro, Amanalco, Acambay, Almoloya del Río, Almoloya de Juárez, Atlacomulco, Amecameca, Atizapán de Zaragoza, Axapusco, Atenco y Atlautla, en temas como el cambio de paradigma en los derechos de niñas, niños y adolescentes, integración y atribuciones de los Sipinna municipales, plan de trabajo y programas municipales de protección.



Al respecto, Olga Esquivel, Secretaria Ejecutiva del Sipinna estatal, detalló que a pesar de los esfuerzos que se han realizado, aún existen brechas de desigualdad y ello no permite que las niñas, niños y adolescentes puedan tener una vida plena, con el goce de sus derechos humanos, por ello es necesario impulsar acciones desde todos los ámbitos que ayuden a lograr objetivos.