La SRE confirma aprobación de emergencia para vacunas de CanSino y Sinovac

Ciudad de México. Miércoles 10 febrero 2021.-La subsecretaria de Relaciones Exteriores, Martha Delgado, informó este miércoles que las vacunas contra el COVID-19, desarrolladas por las empresas CanSino Biologics y Sinovac fueron aprobadas este martes por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) para uso de emergencia en personas de 18 años o más.



"Tenemos una excelente noticia hoy, que es que se han autorizado ya por la Cofepris las vacunas de Sinovac y de Cansino para nuestro país", dijo la funcionaria en entrevista por W Radio.



La subsecretaria detalló que con la aprobación de estas dos vacunas, el país cuenta ya con cinco vacunas autorizadas para hacer frente a la pandemia del coronavirus SARS CoV-2: Pfizer, AstraZeneca, Sinovac, CanSino y Sputnik.



Delgado destacó que con la autorización de Sinovac se esperan la llegada de 2 millones de dosis para antes de que termine de febrero, y de CanSino se espera que llegue el antígeno esta semana para iniciar el envasado otras dos millones de dosis de esta vacuna en las instalaciones de la planta Drugmex, en el estado de Querétaro.



La empresa china Sinovac ingresó el pasado viernes los trámites de su vacuna Coronavac ante la autoridad sanitaria de México. Coronavac cuenta con registro sanitario en Brasil, Turquía, Singapur y Bangladesh, países donde llevaron a cabo sus ensayos clínicos de la fase 3.



Martha Delgado también destacó que en el caso de AstraZeneca, México ya lleva a cabo el envasado de 12 millones de dosis en México, las cuales se espera que estarán listas para el mes de abril, pero destacó que se está tratando de reducir el tiempo de entrega.



La funcionaria adelantó que para abril-mayo, el país podría contar ya con una dotación de millones de dosis de vacunas contra el COVID-19 por parte de distintos laboratorios.



"México tiene todas las vacunas que tiene en general el mundo en este momento, no en la cantidad que nos gustaría porque han tenido problemas la empresa y poco a poco van entregando, pero para las siguientes semanas van a ver que vamos a tener incluso de dos o de tres tipos de vacunas llegando al país", dijo.



Respecto al presupuesto para asegurar la compra de vacunas, Delgado destacó que el gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador ha pagado ya más de 1,000 millones de pesos en vacunas, y destacó que el hecho de no tener una partida que diga "vacunas" no implica que no se tengan los recursos para pagarlas.



En Twitter, la subsecretaria compartió un par de fotos de la visita que junto con Marcelo Ebrard llevó a cabo a las instalaciones de la planta Drugmex, en el estado de Querétaro, en donde será envasada la vacuna de CanSino, la cual fue ya aplicada con éxito a 14,425 voluntarios en México desde octubre del 2020.



De acuerdo con resultados preliminares, la vacuna de CanSino tendría una eficacia del 90 % en una sola dosis.



México tiene acuerdos por 34,4 millones de dosis de Pfizer, 77,4 millones de la británica AstraZeneca, 35 millones de CanSino y 51,5 millones de la plataforma Covax. Además, negoció con Rusia 24 millones de dosis de la fórmula Sputnik V.