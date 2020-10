La Suprema Corte de la Justicia de la Nación, no está negando al pueblo el derecho a la consulta

Ciudad de México, A 1 de octubre.- En opinión del abogado Julio César Tapia, construir un estado de derecho a costado para nuestra nación además de tiempo, arduas luchas sociales e incluso vidas humanas, para finalmente hacerlas valer por el legislador en nuestro máximo ordenamiento en el que se advierte que todo individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse, si bien es cierto, la consulta tiene como objeto enjuiciar a expresidentes, por la posible comisión de hechos con apariencia de delito, lo cierto es, que se deben privilegiar los principios de legalidad, seguridad jurídica, debido proceso y juicio previo, igualdad ante la ley, derecho a una defensa, derecho a la libertad personal y presunción de inocencia.



Aclaró que la Suprema Corte de la Justicia de la Nación, no niega al pueblo el derecho a la consulta, sino que el mecanismo es contrario al derecho humano, no obstante, las autoridades del Estado mexicano se encuentran obligadas a denunciar cualquier hecho y a llevar a cabo todas las investigaciones necesarias para llegar a la verdad y sancionar cualquier delito cometido por cualquier persona, sea un ex presidente, ex funcionario o cualquier persona, llama la atención que el ejecutivo federal tiene la voz al pueblo para ejercer dichas facultades.



La SCJN declara constitucional materia de consulta contra. expresidentes





La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por mayoría de seis votos contra cinco, consideró que la materia de la consulta popular propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador para preguntar a la ciudadanía si se somete a juicio a cinco expresidentes es constitucional.



Así se votó:

Quienes se pronunciaron por declarar constitucional la consulta fueron:



Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena

Juan Luis González Alcántara Carrancá

Margarita Ríos Farjat

Yasmín Esquivel

Alberto Pérez Dayán

Arturo Zaldívar



Por declarar la inconstitucionalidad de la consulta se pronunciaron:



Jorge Pardo Rebolledo

Luis María Aguilar

Javier Laynez Potisek

Fernando Franco

Norma Lucía Piña



Presidente de SCJN se pronuncia contra proyecto



Durante la discusión, el ministro presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, anunció que votaría en contra del proyecto propuesto pues dijo no comparte los argumentos expuestos por el ministro Luis María Aguilar para declarar inconstitucionalidad de la propuesta de consulta popular para determinar si se indagará o no a los expresidentes.



’Me posicionaré desde ahora en contra del proyecto porque parte de un presupuesto fundamental y de una interpretación constitucional que no comparto. La tesis central de la propuesta es que validar la consulta dará lugar a un conjunto de violaciones a los derechos de debido proceso, acceso a la justicia, presunción de inocencia, igualdad y a los derechos de las víctimas pues vinculará a las autoridades de procuración e impartición de justicia a actuar o dejar de hacerlo en virtud del resultado, eso no es así", expuso en la sesión virtual del Pleno de la SCJN.



Añadió que el rol del máximo tribunal no es solo el de juzgar una pregunta: ’Esperaría que hoy, la Corte no desaprovechara la oportunidad de asumir, con responsabilidad histórica, su rol en la protección de los derechos humanos de participación política, sino el puente que permita intervenir en las grandes discusiones nacionales, con pleno respeto a nuestro marco constitucional’.



Para Zaldívar Lelo de Larrea, la propuesta de consulta popular no supone una violación a los derechos humanos ni que resulte vinculante para todas las autoridades. En ese sentido, expuso que la interpretación del artículo 35 de la Constitución si bien hay consultas que por su propia naturaleza pueden ser vinculantes, ’pero que otras no pueden ser vinculantes para todas las autoridades’ cuando tiene que ver con alguna autoridad judicial.



Además, considera que la propuesta de consulta popular no genera la ’exposición mediática estigmatizante’ de los señalados, como indica el proyecto.