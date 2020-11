Estamos ya inmersos en este martes electoral conflictivo por la arrogancia de uno de los candidatos a la Presidencia de Estados Unidos, nos referimos al republicano y actual huésped de la Casa Blanca, Donald Trump, quien compite por su reelección contra el demócrata, ex vicepresidente, Joe Biden.



¿Por qué titulamos esta entrega como ’La supuesta democracia de Estados Unidos’? porque la gran potencia del norte, de acuerdo a sus leyes, suplanta el voto popular al través de los grandes electores de cada estado que conforma la Unión Americana.



Es un proceso electoral mediante una elección indirecta, donde los ciudadanos, en efecto, emiten sus votos, además, por una larga lista de delegados por uno de los partidos políticos, mismos que luego eligen al Presidente de Estados Unidos.



Sucede, como ocurrió hace cuatro años, recordemos: el voto popular lo ganó la candidata demócrata, Hillary Clinton y los Grandes Electores le dieron el triunfo al Donald.



Además se discute al interior de la gran potencia y en el mundo, que no obstante las diferencias de las preferencias electorales, cuando menos 8 puntos porcentuales a favor de Biden, el magnate Trump, si pierde, está en la posición de no aceptar su derrota. Es más se apela al Ejercito para que en un caso dado sea ’sacado de la Casa Blanca’



Las elecciones estadounidenses no son como en todas las partes del mundo que se deciden en una sola jornada, los ciudadanos pueden emitir su voto anticipadamente, como ya lo hicieron los dos candidatos y más de 50 mil ciudadanos.



Si Donald, como ha amenazado, no se siente satisfecho con los resultados de la elección, como apuntan los analistas, la decisión final corresponderá a los tribunales y se ira la resolución hasta enero del 2021.



Trump sólo tiene un aliado en Europa, la Gran Bretaña, porque apoya el Brexit; el magnate quiere una Europa desunida para sus propósitos empresariales, todas las demás naciones del hemisferio occidental desean la derrota de Donald, porque con su posible reelección temen los peores desastres porque ya no tiene porque cuidarse, las leyes le prohíben una segunda reelección.



Ahora vayamos a algunas declaraciones de personajes muy importantes, mismas que tienden a favorece a Biden.



El famoso y laureado escritor Richard Ford, no baja de ’imbécil’ al actual mandatario estadounidense, porque asegura, de acuerdo ese poderoso segmento del país del norte: ’El pegamento que mantiene a América unida no es la Constitución, ni la empatía, ni el amor, sino los dólares’.



El novelista habla de la ’ignorancia" y el ’nihilismo’ de unos trumpistas dispuestos "a desmantelarlo todo, como alborotadores furiosos que prenden fuego a su propio vecindario’. No les interesa la salud de sus connacionales, lo que es imperativo para ellos es que esté abiertas la pizzería de la esquina, es decir, un eslabón más de los grandes consorcios del fast food -comida rápida-.



Ahora se sabe que Trump, en caso de perder la elección, ya tiene preparado una estrategia, un ardid legal, primero con actos de intimidación y luego la batalla legal para disputar los resultados.



Mientras tanto, el demócrata Joe Biden ha dicho que la batalla final de estas elecciones es para tratar de salvar el alma de Estados Unidos



Finalmente es de considerarse la furibunda reacción de la Casa Blanca ante las declaraciones del doctor Anthony Fauci, el principal experto en enfermedades infecciosas del gobierno de Estados Unidos, al elogiar la postura de Biden ante el coronavirus, advirtió que su país tendrá que lidiar durante mucho tiempo por las políticas dictadas que han propiciado el aumento desmesuradamente de los casos de coronavirus.



Nadie con certeza puede afirmar lo que pueda suceder, más que imaginar a un magnate presidente en estado de esquizofrenia en caso de perder las elecciones. Estemos preparados ante la SUPUESTA DEMOCRACIA DE ESTADOS UNIDOS.



