Aunque en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es garante del ejercicio de la libertad de expresión y manifestación, entre múltiples derechos a que tenemos todo ciudadano(a) nacido y naturalizado en nuestro país, quienes integramos el gremio periodístico, urgimos a instancias legislativas correspondientes, establecer una Ley, que proteja y garantice con libertad y, respeto nuestro ejercicio informativo.



Eso de la promesa de su promulgación por parte de legisladores, de los Congresos, puede ser una falacia. Para ponernos quietos en tanto eso sucede-

La tan ansiada Ley Integral de periodistas y personas de los derechos humanos del Estado de México.



De la cual se viene ocupando la diputada Azucena Cisneros Coss, asegura está próxima a ser sometida, desde hace décadas se vienen haciendo propuestas, de Ley que proteja la actividad del periodista, solo que políticos, y jefes policiales han sido sus principales opositores a la creación de verdadera Ley que sea avalista de los derechos de quienes nos dedicamos a la profesión, u oficio del periodismo…



Ley, que en apariencia tiene la finalidad de proteger, y certificar el ejercicio de la información al través de medios de todo nivel…Ojala y esa ley no quede únicamente en papel, y una vez más en el intento.



Tomando en cuenta que la presunta ley como tantas otras que antaño en cajón de escritorio quedaron empolvándose, sin importar a anteriores lesliaturas, y gobiernos del Estado del Estado de México, y federal, que en su momento se comprometieron en aprobarla, y difundirla por sus conductos informativos, resulto ser un embuste.



En tanto esto de la ley se hace efectivo, algunos legisladores que en el cerebro tiene excremento le temen a la promulgación de dicha Ley a favor del periodista, ya pretenden se edite a su modo, tal es el caso del diputadillo Eleazar Rubio, de hijo de probeta del partido morena, quien pretende a su antojo, se establezca en el Código Penal, castigo a periodista investigador con cárcel de 2 a 5 años y 86 mil pesos de multa. no cabe duda que el tal por cual mantenido del gobierno Eleazar Rubio, ignora que la mayoría de quienes ejercemos periodismo, principalmente quienes ya tenemos algunas décadas ejerciendo tan noble y hermosa profesión somos investigadores…no voletineros, ni chayoteras de su actividad.



Por su parte Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno en Ciudad de México, demanda a congreso local establezca nuevamente el delito de difamación de honor, y se aplique a periodistas. Como duele al nefasto político y funcioncionario público, que mediante investigación periodística se publiquen sus sucias artimañas, por eso su interés de hacer efectiva su ley mordaza, temen al fortalecimiento del gremio periodístico, pero con sus asquerosos berridos no han logrado intimidarnos, a pesar de sus amenazas, seguimos ejerciendo un periodismo de investigación a sabiendas de amenazas de toda clase de ’servidores públicos, corruptos, y ladrones’.



Por eso, y a consecuencia del repudio hacia periodistas, en su oportunidad que se dieron asesinatos de nuestros compañeros, fecha exacta no la memorizo, peros sucedió antes de terminar el año dos mil, cuando de manera cobarde asesinaron al compañero reportero Juvencio Arenas Gálvez en municipio de Reyes la Paz, investigaciones de ese entonces de su servidor, Felipe Cruz, Carlos Díaz. Q.E.P.D.

arrojaron estuvo involucrado el alcalde de extracción priista en turno, junto con otros cuatro malandrines quienes de manera cruel quitaron la vida a Juvencio Arenas, la investigación (de la cual desafortunadamente no tengo copia, la entregamos al representante de la PGJEM.



Quien a la vez nos puso en contacto con uno de sus comandantes, nos reunimos, y dijo ’por nuestra parte ya investigamos y tenemos al bueno, por órdenes del gobernador deben aceptarlo, gracias por su investigación’, y así en rueda de prensa exhibieron, y enviaron a presidio al supuesto criminal, quien ante los presentes informadores se negaba aceptar el cargo, el comandante discretamente le propinaba golpes en espalda a la altura de riñones, obligándolo a callar, y así autoridades ministeriales dieron carpetazo al masacrado periodista Juvencio Arenas Gálvez, cuando nos encontrábamos cara a cara con sus ejecutores, se mofaban.



Posteriormente, a finales del año 2008, frente a oficina de líder de comuneros del municipio de Chimalhuacán pistoleros, ejecutaron a tiros dentro de su vehículo a Bonifacio Cruz Santiago, y su hijo Felipe, editores del periódico el ’Real, en ese tiempo investigamos el caso, mi camarada Rey Néquiz V. Honorio Ramírez y su servidor, cuestionamos a muchos testigos residentes del lugar que observaron los hechos, de igual manera entregamos por escrito investigación a autoridades ministeriales de la PGJEM. Quienes dieron carpetazo al asunto hasta la fecha, nadie supo, nadie sabe, ni sabrá, quienes y por qué cometieron las brutales ejecuciones en ambos casos de periodistas… y tal vez tenga razón el estúpido diputadillo moreno Eleazar Rubio, de que sirve ser periodista investigador, pero a pesar de que en varias ocasiones me han ’partido mi mandarina en gajos’, hasta que Dios me de vida de ejerceré el periodismo, como se presente … (Los problemas de mi vida me hicieron madurar, los éxitos me dieron humildad, y los fracasos me hicieron avanzar) Feliz día.