La telaraña del poder

Los legisladores que recibieron sobornos para aprobar la Reforma Energética (pacto por México) y otras iniciativas impulsadas por Enrique Peña Nieto. Así que también debe estar temblando el otro Luis, Miranda, el compadre, el más cercano, el operador político de los recursos y el gran orquestador de las reformas desde la sombra.



De paso, la turbulencia jurídica amenaza arrastrar al menos a los coordinadores de las fracciones políticas y a los presidentes de los partidos que suscribieron y avalaron las reformas, menos claro aquellos que ya están alineados con la Cuarta Transformación.



El regreso del ex director de Pemex a México representa una bocanada de aire fresco para la alicaída y vapuleada popularidad del presidente, vuelve a tomar el control de la política en el país con la extradición de Lozoya y, probablemente como testigo protegido y criterio de oportunidades.



Testigo protegido, delito delincuencia organizada, elementos y criterios de la PGR. de no ejercitar acción penal e inclusive el perdón del ejecutivo



Un eventual enjuiciamiento de Videgaray significaría ampliar de nuevo su base electoral y la posibilidad cierta de ganar las elecciones del año entrante para mantener la mayoría de los congresos estatales en su poder y el Congreso Federal, así como la obtención de nuevas gubernaturas.



*Tema Lozoya: "Conspiración para modificar la Constitución" habrirle paso a la privatización.



Habría sido un apoyo no gratuito, se pagó con dinero del gobierno. La lista comienza con los dirigentes de los partidos políticos –los infaltables Chuchos perredistas– y sus representantes en el Congreso federal y las legislaturas estatales junto con ellos, los funcionarios de mayor y menor jerarquía relacionados con Lozoya en las secretarías de Hacienda y Energía.



Los grandes hombres de negocios y a los directivos de las principales organizaciones empresariales; la adjudicación de contratos de concesión a las agrupaciones patronales que apoyaron al 100% la reforma.



El Consejo Coordinador Empresarial fue presidido durante el sexenio de Peña Nieto por Gerardo Gutiérrez Pandiani y Juan Pablo Castañón.



La telaraña política ya es a armada solo falta esperar que los resultados de esta investigación sea puntual y no utilizada con fin electoral.