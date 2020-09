La telenovela de los partidos políticos

En estos días las actividades de los partidos políticos parecen más el desarrollo de varios capítulos de una melodramática telenovela, que las actividades de las organizaciones cuyo propósito es lograr acceder al poder mediante el voto ciudadano.

Sucede que parecen más historias de intrigas, alianzas, traiciones, amenazas y venganzas, que organismos responsables de trabajar para analizar y proponer leyes y reformas legales para mejorar la calidad de vida de las personas.

Por ejemplo, tenemos el caso del Partido del Trabajo, cuyo destacado militante Gerardo Fernández Noroña aspiró a presidir la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados en el tercer año de sesiones de la LXIV Legislatura Federal, pero lo intentó hacer por la mala ya que legalmente no le correspondía.

Recuérdese que en el inicio de la actual Legislatura se acordó que ese puesto sería rotativo entre las tres principales fuerzas, de acuerdo al número de diputados, es decir Morena, PAN y PRI, pero el PT, que era la cuarta fuerza, empezó a ’convencer’ a legisladores de otros partidos a sumarse a su bancada para superar al partido tricolor y lograr su cometido.

Sin embargo, aunque había logrado incrementar la cantidad de integrantes y superar al PRI, éste partido recibió en préstamo a varios legisladores del PRD, en cantidad suficiente para volver a ser la tercera fuerza política. En un último pataleo, al momento de elegir a la priista Dulce Sauri Riancho, diputados del PT y de Morena votaron en contra, por lo que se repitió la elección y ya con el respaldo de varios integrantes morenistas se consumó la victoria del PRI.

Ante toda esta situación y tras un acto ’dramático’, donde Fernández Noroña se declaró presidente de la Cámara de Diputados ’en el corazón de todos los mexicanos’, el PT amenazó con terminar su alianza con Morena, con lo cual podría a éste partido podría complicársele en el futuro sacar adelante reformas constitucionales, ya que no tendría la mayoría calificada.

En otro capítulo pero en el PRD, partido que ya vio pasar sus mejores días como una importante fuerza, esta semana se anunció que Jesús Zambrano fue electo de nuevo como su líder nacional. Su principal responsabilidad será dirigirlo para elecciones federales y estatales del 2021, a fin de recuperar gran parte de lo que llegó a ser hasta hace pocos años.

Por otra parte, seis organizaciones aspiraban a obtener el registro como partido político, a fin de participar en la llamada Madre de todas las elecciones, programada para el 6 de junio de 2021, donde además de renovarse la Cámara de Diputados federal y quince gubernaturas estarán en disputa un total de 21 mil 368 cargos de elección popular.

Pero de todas ellas únicamente Encuentro Solidario, anteriormente Partido Encuentro Social, fue aprobado y por apenas un voto de diferencia, ya que le cuestionaron la participación de religiosos en diferentes actividades, mientras que los restantes fueron rechazados: México Libre, de Felipe Calderón y Margarita Zavala; Redes Sociales Progresistas, relacionado con la exlideresa magisterial Elba Esther Gordillo; Fuerza Social, promovida por el líder sindical Pedro Haces; Fundación Alternativa, impulsada por el expriísta César Augusto Santiago; y Súmate a Nosotros, organizada por el expanista Manuel Espino.

De todas ellas, al menos Redes Sociales Progresistas y México Libre anunciaron que acudirán ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, para que revisen esa decisión al considerarla como injusta, donde el caso más relevante es el del matrimonio Calderón Zavala, quienes reaccionaron y denunciaron que su descalificación es una venganza política impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Recuérdese que en varias ocasiones el primer mandatario ha reiterado que su pecho ’no es bodega’ y de ninguna forma es rencoroso, pero la realidad es que desde el 2006, cuando perdió en las elecciones presidenciales, ha marcado a Calderón no como un adversario político sino con un acérrimo enemigo, lo cual ha quedado demostrado con sus constantes burlas y descalificaciones hacia el político michoacano.

Incluso en su mensaje sabatino en redes sociales, emitido desde su quinta en Palenque, Chiapas, López Obrador consideró en tono sarcástico que la resolución del INE "es un triunfo de México", pues "las cosas ya cambiaron y ya son otros tiempos", y más como burla le ’recomendó’ se apoye en todos quienes le ayudaron a "robar" la presidencia de México en 2006: ’que recurra a los que le ayudaron en aquel entonces. Ahí tiene al (diario) Reforma, a los intelectuales orgánicos, ahí está (Héctor) Aguilar Camín, (Enrique) Krauze, el mismo Lorenzo Córdova (presidente del INE), que estuvo a favor del fraude electoral", expresó.

En fin, estos son algunos capítulos de las telenovelas de los partidos políticos: ¿qué sucederá?, ¿el PT terminará su alianza con Morena y consumará su venganza?, ¿logrará resucitar el PRD con Los Chuchos?, ¿fructificarán las quejas de Redes Sociales Progresistas y México Libre así participar en las próximas elecciones? Además, ¿cómo avanzará la encuesta en Morena para definir a su nueva dirigencia nacional? Esté pendiente de todos los nuevos capítulos en sus periódicos, noticieros de radio y televisión y en portales informativos de internet favoritos. ¡No se pierda ninguno de ellos, aunque sean historias de nunca acabar!