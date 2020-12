La terca realidad del covid-19

A pesar de las insistentes menciones del gobierno federal en el sentido de que la pandemia de coronavirus en México se encuentra controlada y registra tendencia a la baja, la terca realidad lo desmiente y con las mismas cifras oficiales ofrecidas por la Secretaría de Salud.

Tan solo en la última semana se registraron cifras récord en materia de contagios y decesos. Hasta el domingo las estadísticas oficiales señalaban un millón 107 mil 71 casos confirmados, un millón 349 mil 465 negativos, 105 mil 655 defunciones confirmadas y 818 mil 397 personas recuperadas, aunque en el renglón de fallecimientos el número real podría ser hasta el triple de las cifras difundidas.

Ruy López Ridaura, reconoció que los estados de Zacatecas, Aguascalientes, Querétaro, Ciudad de México, Coahuila y Nuevo León son las que tienen mayor riesgo de regresar a semáforo epidemiológico en color rojo, con todas las consecuencias que ello implica, en particular frenar nuevamente varias actividades productivas, aunque después el gobierno de Zacatecas anunció su paso al rojo y anunciaba medidas sociales restrictivas.

Incluso en la conferencia mañanera de este lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador insistió por enésima ocasión que no hay riesgo de saturación de camas para atender a pacientes 19 en la Ciudad de México, y aseguró que " hay camas, hay equipos, hay médicos; lo que queremos es que no nos contaminemos, no nos afectemos, no haya infecciones, que no haya casos por covid, ese es nuestro propósito, estamos trabajando en eso".

Sin embargo Tedros Adhanom, director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), consideró que México está "en mala situación frente a la epidemia de covid-19, que vio duplicar el número de casos y muertes entre mediados y finales de noviembre".

Por ello expresó. ’Queremos pedirle a México que se lo tome muy en serio" y lanzó la voz de alarma ante la rápida propagación del covid-19 en Brasil y en México, exhortando a las autoridades de ambos países a tomárselo "muy en serio".

Si tan solo López Obrador no hubiera sido negligente para recomendar el uso del cubrebocas y hubiera dado el ejemplo utilizándolo en actos públicos, casi seguramente la cifra de contagios y decesos sería mucho menor.

Pero por su terquedad muchas personas imitan su decisión y prefieren no protegerse, esperan la llegada de una vacuna que aún tardará en llegar y ser distribuida varias semanas, si no es que meses, razón por la cual será más difícil poder controlar la pandemia de covid-19.