La terrible noticia para Monreal

Todas las mediciones de intensión de voto indican que los Monreal regresarán a las oficinas de Avenida Hidalgo 604, colonia Centro en Zacatecas.



Esas mismas encuestas aseguran que David Monreal Ávila llevará al Partido Revolucionario Institucional al segundo lugar y al tercer puesto a Acción Nacional.



Estas evaluaciones periódicas que realizan los especialistas en demoscopía también señalan y coinciden, que si hoy fueras las elecciones, ni uniendo a todos los partidos podrían ganarle al Movimiento de Regeneración Nacional. Los modelos y careos más optimistas para el PRI y el PAN apenas les dan 20 por ciento unidos, mientras Morena trae 42.



Pero atención, le puede pasar a Ricardo Monreal Ávila lo mismo que en 2017: recibir la terrible noticia.



Para aquellas fechas, el experimentado político era delegado en la Cuauhtémoc, y el finalista para acompañar a Andrés Manuel López Obrador en el proceso histórico, donde elegiríamos 500 diputados federales, 128 senadores de la República, tendríamos elecciones locales en 30 estados del país, incluyendo gubernaturas en Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz, Yucatán y la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.



Todo estaba dicho y cantado: Monreal encabezaría la boleta defeña como candidato de la Alianza Juntos Haremos Historia para dirigir la gran Ciudad y su jefe político, el País entero. Harían una mancuerna fabulosa en campaña, y después 6 años. Uno viviría en Palacio Nacional, y el otro despacharía en el Palacio del Antiguo Ayuntamiento. Con cruzar el Zócalo, con vista a la Catedral, podría ver al titular del Ejecutivo cuando quisiera.



Algunos se atrevieron a decir que también ya estaba cantado, que Ricardo Monreal sería el candidato de las izquierdas en 2024.



Pero la política, científica, activista y escritora Claudia Sheinbaum Pardo se le atravesó a Monreal. La que fuera secretaria del Medio Ambiente de 2000 a 2006 y Jefa delegacional en Tlalpan ganó el la carrera. El corazón del jefe pues.



La integrante del CEU de la UNAM, la coordinadora del Movimiento en Defensa del Petróleo fue la señalada por el dedo del hoy Presidente de México, y así se convirtió en la segunda mujer en ocupar el cargo deseado, la Jefatura de Gobierno. Monreal se fue al Senado.



¿Qué llevó a López Obrador a tomar esa decisión? Algunos dicen que aprovechó al experiencia del zacatecano y que por ello lo envió al Senado, pero otros aseguran que no lo quería a un Monreal con tanta fuerza ni con tanto dinero, que ofrece comandar los destinos de la Ciudad de México.



La lógica indica que será premiado Ricardo Monreal con la candidatura de su hermano David, por los trabajos y desempeño en la primera parte de la administración lopezobradorista, pero nadie puede asegurar que no podría pasar lo mismo que en 2017, cuando conoció la terrible noticia.



Hoy, en su versión corregida y aumentada, podría ser: no va David Monreal, el candidato será Ulises Mejía o José Narro Céspedes.



Si eso sucediera, no pierda de vista a Adolfo ’Fito’ Bonilla del PRI (partido que lleva mano, ya que es gobernado por el tricolor Alejandro Tello Cristerna) que está intentado que se una el PAN en una gran alianza, para prohibir la alternancia en aquel estado que siempre está al final por su Z inicial, pero que es fundamental por su vecindad con Coahuila, Nuevo León, San Luís Potosí, Guanajuato, Jalisco y Aguascalientes, Nayarit y Durango.



Se aproxima una guerra electoral en este pequeño estado; todo dependerá de la decisión del Presidente López Obrador, y que Ricardo Monreal no reciba otra terrible noticia.



*Periodista, editor y radiodifusor

