La tradición de nacimientos se preserva a través de la artesanía mexiquense

Destacan sus nacimientos de tamaño considerable, como el que creó en el 2012, con figuras de tres metros de altura y el Árbol de la Vida de dos metros que se encuentra en el Museo Nacional de Antropología e Historia.

• Ha participado en exposiciones en la ciudad de Pharr, en McAllen y Laredo en Texas, así como en Santiago de Chile y Madrid, España.



Toluca, Estado de México, 6 de diciembre de 2020. En la Navidad se celebra el nacimiento de Jesús de Nazareth, por ello, uno de los elementos que no faltan en los hogares en esta época decembrina es precisamente el nacimiento, como una forma de representar dicho acontecimiento.



Fue San Francisco de Asís a quien se le atribuyen los montajes vivientes, alrededor del año 1200; posteriormente en Europa se comenzaron a hacer estas representaciones de los también conocidos como ’belenes’, en madera.



En la época de la Colonia en México, se utilizaron para evangelizar; sin embargo, la creatividad mexicana comenzó a sumar personajes a esta representación y, además, hacerlos en diferentes materiales que hoy podemos admirar como verdaderas obras de artesanía.



Para preservar la tradición del Nacimiento, muchas manos mexiquenses continúan elaborando estos montajes para llevar a los hogares ese sentimiento de esperanza que invade en estas fechas.



Así, el Instituto de Investigación y Fomento a las Artesanías del Estado de México (IIFAEM) alberga una importante muestra de ellos, cuya presencia habla del ingenio y dedicación del sector artesanal; además, pueden ser adquiridos con lo que se apoya a los artesanos y se invierte en piezas de autor que dan identidad.



Exhibidos en las dos plantas de la Casa de las Artesanías (CASART), en Toluca, se pueden apreciar estos nacimientos que han sido elaborados en telas de algodón, hojas de maíz, vidrio soplado, barro y diferentes tipos de papel, por mencionar sólo algunos.



En este contexto, el maestro artesano Miguel Ángel González Mesillas, oriundo de Metepec, y especialista en la rama de alfarería y cerámica, elabora, exhibe y vende piezas originales, entre ellas, los nacimientos que son dignos de conocer.



’Yo aprendí con mi papá, que se llama Adrián Luis González, quien me enseñó a trabajar desde niño, desde muy pequeño yo siempre estuve ahí en el taller con mi papá.



’Saliendo de la primaria me iba al taller porque le ayudaba a pintar y a hacer adornos para los árboles; en ese tiempo entregaba mucho para el extranjero, para Alemania, para Estados Unidos, para muchos países’.



A muy temprana edad, González Mesillas dio muestra de su talento y gusto por la creación de artesanías, utilizando diversas técnicas e innovando con cada pieza terminada y muestra de ello son los premios con los que ya cuenta en su haber.



’Empecé a ganar concursos desde que era yo pequeño; gané varios concursos, por ese motivo me dieron el Premio Nacional de la Juventud en Los Pinos, Miguel de la Madrid, en 1986, fui Premio Nacional de Cerámica, también a nivel nacional, en Metepec. He ganado primeros lugares, en Tlaquepaque, aquí en el Estado de México y en Metepec principalmente, que es donde más he concursado’.



Con una gran variedad de productos, González Mesillas invierte es su taller familiar largas horas de trabajo para crear árboles de la vida, calaveras, imágenes y nacimientos, utilizando diversos procesos que ha aprendido a lo largo de su trayectoria.



’Trabajamos varias técnicas, me gusta experimentar un poco, no me dedico mucho al vidriado, pero sí hago un poco de esmalte sin plomo, sí lo he trabajado, he hecho algunas piezas para concurso o para experimentar esa técnica.



’Me gusta experimentar con el barro bruñido también, porque es una técnica ancestral, se pule con una piedra y se le saca el brillo, o sea son piezas con una técnica muy bonita. Me gusta hacer figuras en miniatura y pues las tradicionales que es el barro natural y el barro policromado’, indicó.



Destacó el hecho de que, por la década de 1950, Frida Kahlo y Diego Rivera compraban artesanías en el taller de su tío Timo, quien instruyera a su papá en este arte, y que, gracias a estas personalidades, las artesanías tuvieron un importante repunte en el mercado. Ahora, Miguel Ángel ha realizado trabajos para la Casa Azul de Frida Kahlo.



’Por los años cincuenta venían al taller de mi tío Timo, Frida Kahlo y Diego Rivera; lo venían a ver a él, no sólo a él sino a otros artesanos también de Metepec y le compraban artesanías. Entonces Diego Rivera y Frida Kahlo impulsaron mucho lo que fue la artesanía porque ellos compraban artesanía para tenerla en su casa’, refirió.



Para el maestro Miguel resulta muy importante preservar estas tradiciones que, por generaciones, le han dado identidad a las y los mexiquenses y reconocimiento internacional a la entidad.



’Como padres tenemos esa gran responsabilidad de inculcarles y enseñarles a nuestros hijos la tradición de la artesanía, que no se pierdan todas estas tradiciones que vienen pues ya desde la época prehispánica y sería muy lamentable que se perdiera una tradición de tantos años’, finalizó.



Estos productos y muchos más se pueden adquirir en la Tienda Casart ubicada en Paseo Tollocan #700, Col. Ipiem, Toluca, Estado de México, en un horario de lunes a viernes de 10:00 a 19:00 horas, sábados y domingos de 10:00 a 15:00 horas, o compras al teléfono 722-270-9600, ext. 145, o enviando un mensaje de WhatsApp al 722-148-6220.