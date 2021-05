La tragedia del Metro, se pudo evitar: Damián Zepeda

• Antes que nada solidaridad para las víctimas, revisión de todas las líneas, deslinde de responsabilidades y justicia, señaló.



La tragedia del Metro en la línea 12 se pudo ser evitar, sólo muestra la falta de profesionalismo, la incapacidad y la inexperiencia de la gente de la Morena en el gobierno y se exhibe que no funciona aquello de que para ocupar un cargo se necesita 90 % de lealtad y 10 % de capacidad, señaló el senador Damián Zepeda en conferencia de prensa en el auditorio Víctor Guerrero González en el Comité Directivo del PAN Edomex.



Señaló que Morena enfatizó que se iba atacar la corrupción y el 70 por ciento de los contratos se adjudican en forma directa, no se licitan. ’Eso del 90 % de lealtad y 10 % de capacidad en los funcionarios les está costado vidas a los mexicanos’, dijo Zepeda, ex presidente nacional del PAN.



Señaló que lo sucedido en la Línea 12 es una tragedia más que un accidente que se debió prevenir. Mi solidaridad a los familiares de las víctimas. Es momento de salvador vidas, que no vuelva a suceder, se deben revisar todas las líneas del Metro porque hay imágenes que nos muestran que hay fallas y se deben arreglar. Después de eso tiene que haber justicia.



’Porque ahí están los señalamientos, es una falta de mantenimiento, tiene que haber responsables y que no se laven las manos. No puede ser que los ciudadanos que se suben al Metro para ir a trabajar estén arriesgando su vida. Si no se deslindan responsabilidades habrá impunidad. Fue una tragedia evitable, porque hay incompetencia, falta de profesionalismo y es un crimen’, dijo.



Previamente, el senador Zepeda señaló que lo sucedido en la Línea 12 del Metro obedece a que el gobierno Federal de Morena ha sido un desastre y señaló que el proceso electoral 2021 es el momento de quitarle la mayoría en la cámara federal de diputados y lo que está en juego ’es quizá la última elección democrática del país con dos opciones. Por un lado, un gobierno que ha fracasado en todo lo que se ha propuesto y por otra el defender la libertad y la democracia en el país.



Indicó que antes de la pandemia del Covid 19, el país estaba estancado en la economía, la inversión se cayó; con 13 millones de más pobres. Se decía que se iba atacar la corrupción y hoy arriba del 70 por ciento de los contratos se adjudica, no se licitan.



Finalmente dijo que el PAN le quitará la mayoría a Morena en la Cámara Federal y el país debe tomar otro rumbo.