La traición al 68

’SABES MI NOMBRE, MÁS NO MI HISTORIA. HAS OÍDO LO QUE HE HECHO, MÁS NO LO QUE HE PASADO. SABES DÓNDE ESTOY, PERO NO DE DÓNDE VENGO. ME VES RIENDO, MÁS NO SABES LO QUE HE SUFRIDO. DEJA DE JUZGARME, SABER MI NOMBRE NO IMPLICA CONOCERME’. ANÓNIMO.



’LA HISTORIA LA ESCRIBEN LOS GANADORES… PERO LA VERDAD LA PUEDES CONOCER DE LOS PERDEDORES’



Desde el 26 de julio de 1968 hasta la matanza de Tlatelolco del 2 de octubre de 1968 se generó en México una reacción de conciencia juvenil que dio paso a nuevas ideas, la música jugó un papel importante y la comunicación se modificó ante la velocidad del conocimiento de los movimientos sociales y políticos en muchas partes del mundo se venía rompiendo el cerco nacional y entendimos que los movimientos sociales y políticos del país eran nacionales en su forma e internacionales en su contenido, la lucha por la paz, la justicia social, contra la discriminación y la igualdad, conocimos realmente que las guerras y las represiones tenían como origen la economía de guerra y el control de las grandes empresas y capitales el control político y para ello usaban la represión, tan era así de limpio el movimiento estudiantil que todos los representantes de las escuelas en el Consejo Nacional de Huelga y en sus propias escuelas era ampliamente conocidos de nombre y de físico porque no era un movimiento clandestino y se impuso, desde el principio, de que independientemente de las preferencias políticas de algunos representantes se imponía en las discusiones y en la representación el que no se inmiscuyeran los partidos políticos para evitar que éstos fueran los ganones y los beneficiarios de lo que se pretendía y que lograron al final, al eliminar estas acciones y lograron tener al final acuerdos previos a las acciones de violencia política en contra de los institutos y normales en una forma de violencia inaudita para evitar que los representantes del politécnico tuvieran mejor organización en la posibilidad de las negociaciones y resultó muy serio el que las acciones de progresión de mayor violencia se concentraran en el Instituto Politécnico Nacional.



Todas las acciones y propaganda encaminadas a la división y al manipuleo del movimiento se operaba por medio de los medios y las filtraciones en contra de los representantes del Politécnico y para ello utilizaron a muchos miembros de partidos políticos que venían negociando con funcionarios para llegar a la famosa negociación, siempre y cuando el gobierno tuviera el control de la misma y para ello recurrieron, incluso, a la primera negociación desde el día uno de octubre en casa del rector con los representantes del Presidente: Jorge de la Vega Domínguez y Andrés Caso Lombardo para que, previa la aprobación después de las intensas represiones en contra de Politécnico y la Normal, regresar las instalaciones tomadas por el Ejército a la UNAM para dar el espacio a la misma reunión y aceptada en asamblea del CNH se llegó, con los representantes estudiantiles, al acuerdo de que se suprimiría la manifestación de Tlatelolco al Casco de Santo Tomás, aún tomada por el Ejército, a cambio de que regresáramos a clases y se comenzaran a establecer las comisiones para resolver los seis puntos del pliego petitorio, y el gobierno garantizaba que se pudiera llevar la reunión en Tlatelolco para informar públicamente de los acuerdos con todas las garantías y seguridad, sin embargo, ahí se genera la enorme traición y la matanza, donde ahora sabemos participaron los miembros del EMP, políticos que luchaban en la sucesión presidencial adelantada y las policías y cuerpos de seguridad de la época encaminadas a poder dar la idea de que México peligraba por acciones comunistas y que era necesario dar un golpe militar implementado desde la política de la ’guerra fría’ de la época, para implantar en América el golpismo militar y el control de los Estados Unidos en todo el continente que tenía una lucha social para implantar la soberanía y la libertad por parte de muchos pueblos y gobiernos y en esto les estorbaba la política nacional que mantenía la autodeterminación y la soberanía nacional y por ello, agentes incrustados en el mismo gobierno a nivel político del más alto nivel conocidos como los ’Litempo’ operaron con esos grupos el intento de golpe militar, aprovechando la matanza organizada por ellos, debemos entender que es tiempo de investigar y dar a conocer ese ’golpe’ donde por fortuna, el Ejército mexicano con un profundo arraigo popular y nacionalista, encabezado por el general García Barragán, se opuso al mismo, de ahí se supone que vino la gran división entre aquellos grupos políticos contra los miembros del Ejército mexicano y sus dirigentes que no permitieron esas acciones provocadas desde la CIA y los cuerpos paramilitares de Estados Unidos.



No se podrá negar que el 68 tuvo una enorme influencia de la revolución de las conciencias y de la paz y la libertad con justicia social y es por ello que el gobierno no quería llegar realmente a la negociación real, porque entonces daría lugar la idea de que los cambios se podrían conquistar por medio de la movilización social y la demanda del diálogo y la conciliación y no por medio de la imposición a la que estaban acostumbrados en el gobierno. Recordemos que el gobierno en aquellos tiempos no estaba acostumbrado a la negociación y a escuchar las demandas populares, tenía el poder y los mecanismos de imposición y represión por las cuales imponían un política a todos los niveles y no seríamos un ’grupo de mocosos’ los que les diéramos la idea de que se podría negociar y conciliar en todos los casos y también tendríamos que entender que los jóvenes de aquellos tiempos no sabíamos negociar porque sería esa una de las veces en que se llegaba a esos puntos, y por ello, caímos en muchas trampas y traiciones generadas desde el poder y que llegaron a la matanza del 68, mostrando la verdadera cara del gobierno represor que hasta el momento pagamos en muchos lugares del país y tendríamos que entender que AMLO, al final de cuentas, trata de controlar el que no se genere la represión y ante ello vienen las provocaciones de algunos grupos nacionales y extranjeros que tratan de eliminar el camino de la solidaridad social y la paz, para el beneficio del país, sosteniendo la soberanía nacional.



