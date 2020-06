La trampa política del Covid-19

de muertos por número de población

Vamos al análisis de las cifras duras sobre el coronavirus. Independientemente que cada gobierno, materialmente todos, salvo algunas honrosas excepciones, mienten en cuanto al número de muertos y contagiados, así como de sus servicios de salud. No quieren verse, ante la comunidad internacional, como fracasados en la lucha contra la pandemia del COVID-19.

Pese a las mentiras oficiales, las cifras demuestran quiénes mienten más que los otros. Se aprecia la diferencia entre los ricos y los pobres; entre los que esconden la información y los que son transparentes (hasta donde pueden); entre los que saben enfrentar la pandemia y los que siguen con golpes de palo de ciego; entre los que aman a sus pueblos y los que los desprecian.

La manera para conocer la profundidad del impacto contra la población es el análisis de la estadística, del número de muertos y contagiados en relación a la totalidad de su población. Este es el dato duro. El dato que revela la efectividad de un gobierno para enfrentar esta guerra mundial para salvar miles, quizá millones de vidas de personas de todas las edades y de todos los estratos sociales.

Bélgica encabeza la lista de más muertos por cada 100 mil habitantes: tiene 84.8; Le sigue Reino Unido, con 64.02; España, 60.52; Italia, 57.2; Suecia, 49.66; Francia, 44.22; Estados Unidos, 36.46; Irlanda, 35.21; Ecuador 24.33; Perú, 23.95; Brasil, 23.27; Suiza, 22.98; Canadá, 22.69; Chile, 21.85; Moldavia, 16.63; y México con 15.65.

Estos son algunos de los ejemplos mundiales. Aparece en la estadística San Marino, un principado europeo, con tan poca población que se ubica en el margen de error. Ellos tienen 124.32 muertos por cada 100 mil habitantes.

En el análisis de la información encontramos que Bélgica tiene más muertos debido al sistema de detección de enfermos y de la definición de las muertes por Covid-19. Es uno de los países que es escrupuloso en la definición de la muerte de cualquier persona.

Reino Unido, España Italia, Suecia, Francia Estados Unidos y Canadá, efectúan pruebas COVID-19 a quienes mueren de diversos padecimientos que pudieran estar relacionados con el impacto del coronavirus.

De ahí siguen naciones de Latinoamérica: Ecuador es el país con mayor impacto de la pandemia en el continente. Se inició en Guayaquil y de ahí se esparció a todo el país. No se pueden ocultar los muertos, ya que aparecen por todas partes.

El número oficial podría ir más lejos, pero esa cifra es devastadora para el pueblo ecuatoriano, que sus presidentes han aniquilado, desde Abdalá Bucaram hasta Rafael Correa, quienes hicieron trizas el sistema de salud de esa nación. Desviaron recursos para comprar votos. Hoy vemos las consecuencias de las fallas en la inversión en hospitales y médicos.

Perú, Brasil, Chile, al igual que México, presentan cifras similares de contagios y con mortalidad elevada. Hay países que afirman que tienen niveles muy bajos ’debido a la acción oportuna y decidida’ de sus gobiernos, como Nicaragua. El presidente Daniel Ortega oculta el número de muertos; los entierra por la noche y les dicen a los familiares que murieron por otros motivos diferentes a la acción del coronavirus.

Todos los países latinoamericanos ocultan la información y la manipulan. Quieren dejar mejor librados a sus dirigentes políticos y México no es la excepción. El vocero de la pandemia, Hugo López-Gatell, ante la estadística contundente que ofreció la UNAM, reconoció que el número de muertos y contagiados debe ser mucho mayor. No se cuentan las muertes en casa o por padecimientos distintos a los respiratorios, pero que son consecuencia del coronavirus.

De acuerdo al modelo ’Centinela’, que utiliza el Gobierno de la Cuarta Transformación, el número de víctimas mortales podría estar por arriba de los 50 mil. Una catástrofe. Pero, lo más grave es el número de contagios que sigue en aumento, lo que obliga a los gobernantes a mantener medidas de contención social.

Lo que queda claro es que, en el mundo, como en México, la lucha contra la pandemia es superficial y sin una escrupulosa disciplina sanitaria, suficiente para contener los contagios. Mal de muchos, consuelo de tontos.

PODEROSOS CABALLEROS: En el mismo tema, pero estado por estado, los más devastados son: Baja California, con Jaime Bonilla en el gobierno, 37.8 muertos por cada 100 mil habitantes; en la CDMX, con Claudia Sheinbaum, 37.5; Tabasco, con Adán López, 26.9; Quintana Roo, de Carlos Joaquín, 25.9 y Sinaloa, con Quirino Ordaz, 25.4. En los primeros 3 lugares, son 3 gobernadores de Morena. Después van uno del PAN y otro del PRI. Para el anuario.

*** Un tuit de Ricardo Salinas Pliego, llamó la atención, ya que pone énfasis en varios puntos de un empresario y, destaca, un empresario de la comunicación. Dice: el pensamiento crítico e independiente debe ser siempre nuestra guía. Nadie es dueño de la verdad y nadie debe imponer su manera de pensar sobre los demás. Habla del individualismo: En tiempos de crisis, la templanza es determinante para superar la adversidad: los triunfos más importantes son sobre uno mismo. Sobre el trabajo menciona: dignifica nuestras vidas; les da significado y sentido. Por ello es importante defender a las empresas, que son las principales generadoras de empleos, riqueza y prosperidad. El cambio es la única constante en la vida. Quienes nos adaptamos más rápido y mejor al entorno cambiante somos los que sobrevivimos y salimos adelante. Y, el liderazgo como objetivo de vida: El camino difícil solo lo toman los líderes. Los tiempos de crisis son tiempos de liderazgos: la sociedad requiere ejemplos y actitudes inspiradoras y de fuerza frente a la adversidad.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA: La alianza Contagia Solidaridad, formada por Grupo Coppel, Fundación FEMSA, Santander, Soriana, OXXO y Fundación Televisa, entregó los primeros 20 mil equipos de protección al personal médico y de enfermería del sector salud en el país. La entrega fue posible gracias al fondo semilla de la alianza y a las generosas donaciones de la ciudadanía que se vieron cuadruplicadas por esta iniciativa. Las donaciones son directas.

