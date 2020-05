La Transformación Digital en empresas y trabajo, será necesaria después del COVID 19

La situación actual en tiempos de crisis sanitaria, confinamiento y altísimas cuotas de precaución, son el cóctel esencial para sembrar la semilla de un comportamiento diferente en la forma en la que nos relacionaremos en el futuro, advirtió Francisco Amador, director de Transformación Digital e Innovación de GFT.



El directivo de esta firma líder mundial en transformación digital para los sectores bancario, asegurador e industrial, subrayó que la digitalización será pieza clave en el desarrollo futuro de las empresas para alcanzar la productividad, a través de las nuevas tecnologías.



Ha llegado el momento de comenzar a repensar los procesos porque cuando los trabajadores recuperen la normalidad, no será igual ya que han descubierto nuevas formas de hacer las cosas.



El confinamiento nos ha enseñado, expuso, que el trabajador no debe desplazarse a su puesto de trabajo porque las prioridades de disponibilidad presencial cambiaron sin afectar el rendimiento.



De ahí la necesidad, precisó Amador, de que las empresas le faciliten herramientas corporativas que permitan la comunicación remota (Microsoft Teams, Slack, Skype, Zoom, Webbex, Google, etc.) y faciliten a la empresa ajustar horarios, rutinas y turnos sin desplazar al personal y cumplir con los objetivos.



El directivo de esta empresa consultora en digitalización de procesos recomendó a las empresas modernizar el portafolio de herramientas colaborativas y de trabajo, así como evaluar cambios en modelos operativos y técnicas de marketing, ’Las empresas tienen múltiples formas de adaptarse a la nueva situación, y como expertos en digitalización conocemos cómo pueden adoptar nuevos modelos de trabajo para mantener tus estándares de productividad y calidad como venías haciendo hasta ahora’.



Asimismo, Francisco Amador recomendó cubrir al cliente no digitalizado y que con necesidades específicas, a las pequeñas empresas yproveedores. Automatizar las tareas de contacto, firmas, asistencia telefónica y tiempos de espera para logar un full digital en las empresas.

’Nos encontramos ante un reto mundial en el que uniendo fuerzas entre todos, conseguiremos construir una nueva sociedad que marcará el siglo XXI en el que estamos ya inmersos’.



En GFT, concluyó Francisco Amador, queremos aportar nuestro granito de arena, y ayudarte en estos momentos de incertidumbre para resolver cualquier duda en tu camino digitalizador, como proveedor de servicios de TI e ingeniería de software, con tecnologías pioneras, como ingeniería cloud, Inteligencia Artificial, modernización de mainframe e IoT para Industria 4.0.



Con su profunda experiencia tecnológica, conocimientos de mercado y sólidas alianzas, GFT implementa soluciones de TI escalables para aumentar la productividad. Esto proporciona a los clientes un acceso más rápido a nuevas aplicaciones de TI y modelos de negocio innovadores, a la vez que reduce riesgos. Fundada en 1987, la compañía cuenta con un equipo global de alrededor de 5,900 empleados en Europa, Norteamérica, Sudamérica y Asia. En México, GFT opera desde 2015, donde tiene un equipo de cerca de 350 colaboradores.