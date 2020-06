La triste historia de las agencias de noticias mexicanas (I)

Felicidades hoy y siempre a los colegas Papás y recordemos a los Padres que moran en el éter eterno con este verso de un poema de mi paterno, médico Fortino Rentería Meneses. Un fuerte abrazo: ’¡Padre! Deja que llore ante tumba, quedo./ Deja que postre mi rodilla al suelo,/ que cubre ya tu cuerpo consagrado,/ ¡Oh! Si pudiera estar dentro tu fosa/ para besar esa tu frente hermosa/ como cuando espiraste… ¡Padre amado!’ México, D. F., abril 21 de 1927.

PRIMERA PARTE



De la historia de las agencias noticiosas mexicanas, quien en verdad es un experto en el tema por ser protagonista e investigador de las mismas, es el distinguido colega-amigo José Antonio Aspiros Villagómez, quien por cierto tiene escrito un libro, que pese a esfuerzos muy plausibles, continúa inédito.



No creo en el mal fario, sin embargo parece ser que en estos esfuerzos se han conjuntado una serie de factores que han culminado con la frustración de esos entes, y la que sobrevive, NOTIMEX, la ahora agencia del Estado Mexicano, por problemas internos está a punto de seguir el mismo camino de su extinción, por ello es de máxima prioridad que el gremio, los políticos, los funcionarios y la propia sociedad nos empeñemos en defenderla.



De acuerdo totalmente con la sentencia de que ’los periodistas somos testigos no protagonistas de las noticias’, ese es el límite delicado de nuestra labor, cuando nos perdimos en ese cumplimiento de la regla.



La primera agencia de noticias, como tal surge en 1959, se le bautiza como Servicios Informativos Mexicanos, SIME, y es el resultado que encabezó Emilio Azcárraga Milmo, al frente del Sistema Radiópolis que le heredera su padre, Emilio Azcárraga Vidaurreta.



Al año llega a la dirección general y luego como socio mayoritario, el licenciado Álvaro Gálvez y Fuentes, ’El Bachiller’, y le cambia el nombre por ’INFORMEX, la primera Agencia Noticiosa Mexicana’, a partir de mayo de 196, por compromisos sociales, como crear la Dirección General de Educación audiovisual de la Secretaría de Educación Pública y como parte primordial el gran esfuerzo de las telesecundarias, asumimos el cargo de Director Periodístico y Administrativo de INFORMEX.



Después de nuestra salida y al prematuro fallecimiento ’El Bachiller’, empieza la debacle hasta desaparecer, su nombre, ’INFORMEX, ahora lo tienes registrado la agencia interna de la Organización editorial Mexicana.



Con motivo de la serie de entregas que dedicamos al LXI aniversario de la agencia de noticias cuba, Prensa Latina, PL, José Antonio Aspiros Villagómez nos comentó es una gran agencia, lamentable lo que está ocurriendo en NOTIMEX, hay que salvarla, el pueblo de mexicano no se merece tal desaguisado.



Volvemos al inicio, un pleito entre colegas: la directora de NOTIMEX y periodistas empleados y colaboradores, así como compañeras y compañeras de otros medios que por lo pronto, y muy grave, ha propiciado la renuncia de dos vocales propietarios de la Honorable Junta de Gobierno de 5 integrantes del Consejo Editorial Consultivo de Notimex.



En verdad esto es de suma grave, el pueblo de México no se merece la desaparición de su única agencia de noticias de carácter nacional e internacional, cuando todos los países en el mundo las protegen y la fortifican para bien mismo del país. CONTINUARÁ.



