La triste historia de las agencias de noticias mexicanas (III)

Al continuar con esta serie, nos permitimos trascribir en sus partes sobresalientes la historia de Agencia de Noticias del Estado Mexicano, NOTIMEX, y el análisis correspondiente a la problemática que ahora enfrenta del colega-amigo José Antonio Aspiros Villagómez, con el propósito fundamental de conjuntar opiniones y respaldos para defender el único organismo de esta índole que subsiste en nuestro país, porque el mismo es un factor básico de apoyo a nuestra aún incipiente democracia







Antes de la Asamblea de la Junta de Gobierno de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano, NOTIMEX, que tuvo el objetivo de perfilar la permanencia o no en el cargo de la actual directora general, por lo cual, nos dice con toda propiedad, el experto en agencias de noticias, José Antonio Aspiros Villagómez, no tiene por qué derivar en la derogación de la ley que creó ese organismo.







Luego reseña: ’La huelga fue estallada hace casi cuatro meses y pese a ello la empresa desobedeció a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (argumenta que interpuso un amparo), y no cesó su operación sino hasta que hace unos días la propia Junta de Gobierno se lo ordenó a la directora.







La periodista Sanjuana Martínez fue propuesta para el cargo por el presidente Andrés Manuel López Obrador y el Senado de la República dio su aprobación. Ella tomó posesión en marzo de 2019 y, en el tiempo transcurrido desde entonces, ha tenido muchas confrontaciones personales y a nombre de la institución con otros periodistas y medios, dado su estilo ’belicoso’ para defender sus razones y ’su’ verdad.







Llegó a Notimex con la determinación de acabar con el sindicato y su líder Conrado García, algo ciertamente necesario porque, después de muchas tensiones con antiguos directivos, ya habían tomado el control de la institución dada la permisividad del director anterior (2013-2018), Alejandro Ramos, y hasta había presuntos casos de corrupción que ya fueron denunciados sin que se sepa todavía cómo van las pesquisas.







Tuvo en ello un éxito parcial la directora, porque el líder desapareció y en un exceso de autoridad los sindicalizados fueron despedidos (lo mismo que el antiguo personal de confianza), pero ese mismo sindicato, el SUTNotimex, conservó la titularidad del contrato colectivo de trabajo y es el que declaró la huelga que ahora paraliza a la agencia sin que nada pueda hacer el SINotimex, un segundo sindicato cuya creación fue alentada por la presente administración del organismo público.







Además, no todos los despedidos aceptaron su liquidación y han demandado a la empresa, al tiempo que también los corresponsales extranjeros -a ninguno de los cuales se le renovó el contrato- han planteado su situación directamente al presidente de la República sin obtener respuesta. Una verdadera agencia sin corresponsales es como una hamburguesa sin carne’.







En la reunión del jueves 18, en efecto, continua Aspiros Villagómez, ’fueron tratados estos pendientes, lo mismo que la acusación de que fueron utilizados recursos públicos para atacar desde Notimex a ex trabajadores y periodistas de varios medios, no afines a la directora. La discusión de este tema en particular fue un logro del Consejo Editorial Consultivo de NOTIMEX que pidió a la Junta abordarlo y después de ello la directora Martínez se apresuró a buscar la renovación de algunas plazas en dicho Consejo, pero la frenaron.







Aparte, el presidente de la Junta de Gobierno pidió a la directora una serie de informes de desempeño cuya entrega -según versiones periodísticas (Aristegui Noticias)- ella solicitó posponer, porque a causa de la pandemia no los tiene preparados’.







La situación se ha complicado por ese incumplimiento a lo demandado por la H. Junta de Gobierno deNOTIMEX, lo cual provocó, como ya lo expusimos, la renuncias de dos de sus vocales propietarios y de 5 integrantes de su Consejo Editorial Consultivo. CONTINUARÁ.







