La triste historia de las agencias noticias mexicanas (II)

SEGUNDA PARTE

Continuamos con la serie sobre la triste historia de las agencias noticiosas mexicanas. Además de la primera: Servicios Informativos Mexicanos, SIME, que como ya anotamos, el más grande comunicador que haya existido, el licenciado Álvaro Gálvez y Fuentes, ’El Bachiller’, la rebautizó con el impactante nombre de ’INFORMEX, la primera agencia noticiosa mexicana’, hubo dos esfuerzos más en la década de los 60s: la que en sociedad crearon el diario Excélsior y el Núcleo Radio Mil y otra más que fue señalada de haber sido apéndice de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, CIA, por sus siglas en ingles. Todas desaparecidas. Más adelante volveremos a recurrimos a la obra histórica del amigo y doble colega: periodista y académico, José Antonio Aspiros Villagómez.







Como una necesidad de la campaña electoral del entonces candidato del Partido Revolucionario Institucional, Luis Echeverría Álvarez, se crea NOTIMEX, que después se convierte en Agencia del Estado Mexicano; en tiempos del presidente Miguel de la Madrid Hurtado, se le rescata y se le otorga el estatus que ahora ostenta.







Los problemas internos de NOTIMEX, entre su directora San Juana Martínez y el Sindicato Nacional de la misma, cuyas diferencias han afectado a otros periodistas y propiciado un caos, que se debe de solucionar, so pena de que el desenlace del conflicto devenga en el cierre de este esfuerzo nacional, la desaparición de otro bastión periodístico y por consecuencia la perdida de fuentes de empleo.







Como ya lo adelantamos, en un Comunicado de los Vocales Propietarios de la H. Junta de Gobierno de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano, NOTIMEX, nos informan de las renuncias de dos propietarios y de cinco integrantes de su Consejo Editorial Consultivo.







En el documento, además de explicar que ’la información, particularmente la elaborada con rigor periodístico, es un derecho del ciudadano en plena era de la información y el conocimiento’, y que ’la información, entendida como un bien público, permite la formación de ciudadanía y mejores decisiones en democracia’ y por tanto ’no es coincidencia la virtuosa relación entre calidad de la información, ciudadanía crítica y calidad de la democracia’.







Además de especificar que ’la información, verificada, sustentada e imparcial, alienta la rendición de cuentas y debe estar disponible para el público’, por lo tanto debido a lo anterior ’el Estado mexicano destina recursos públicos para la creación y operación de una agencia de noticias’, por lo que ’debe asegurarse la atención oportuna y responsable de esta apremiante necesidad de ofrecer información confiable y sin sesgos con el mayor alcance nacional e internacional’.







Después de muchos otros argumentos, concluyen que ’las sesiones y los temas discutidos en los órganos colegiados de Notimex acusan hoy una falta de transparencia preocupante’, que ’la Agencia de Noticias del Estado Mexicano, en valoración de los que suscriben, no obra bajo el principio de máxima revelación y transparencia’, porque ’No publica toda la información fundamental que por obligación debe, y no atiende a criterios de acceso a la información de forma oportuna, como lo marca la ley’, han motivado las renuncias a las que hemos hecho referencia.







Grave situación, desde luego no imposible de solucionar. Por tanto nos ubicamos en la trinchera de los que exigimos un pronto y saludable arreglo, Es imperativo salvar a NOTMEX, la única agencia de noticias con la que cuenta México. CONTINUARÁ.







