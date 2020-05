La UAGro colaborará con la paz en Guerrero a través de la investigación

Durante el Seminario Virtual ’Acciones de la Construcción de Paz desde la Universidad Autónoma de Guerrero’, el coordinador de la Cátedra por la Paz, César Pérez Gamboa informó que la UAGro implementará en sus programas académicos, asignaturas transversales para fomentar en los estudiantes de preparatoria y Nivel Superior una cultura de paz.



La máxima casa de estudios es una de las primeras universidades en el país que se sumó al programa que impulsa el Gobierno de México ’Juntos por la Paz’ y con las universidades que integran la ANUIES, busca implementar una agenda de investigación que contribuya con la generación de paz en el estado.



Ayer, Javier Saldaña Almazán indicó que las universidades fueron creadas para resolver problemas y ’eso lo hemos planteado en la ANUIES; la paz no se va a lograr si no hay justicia ni igualdad y las universidades jugamos un papel fundamental para cultivar la paz en Guerrero’.



Saldaña Almazán dijo que en los últimos años, la UAGro ha fortalecido a la juventud guerrerense porque ’en la universidad hay un compromiso moral para encaminar acciones positivas; estamos sentando las bases y poniendo el ejemplo de que sí es posible darle mejores condiciones a los jóvenes vulnerables y evitar que sean reclutados para actividades ilícitas’.



Sobre las asignaturas, el coordinador Cátedra por la Paz, César Pérez Gamboa informó que el Consejo Universitario ya aprobó que en todas las preparatorias y licenciaturas de la UAGro se integre una materia dirigida a enseñar a los estudiantes, los derechos humanos y las acciones primordiales para generar paz en Guerrero.



Pérez Gamboa indicó que la UAGro trabaja con el Gobierno de México a través del programa ’Juntos Por la Paz’ y una de las acciones que propuso la UAGro fue ’trabajar con una agenda donde nuestros investigadores desarrollen proyectos sobre la generación de la paz en nuestro estado y determinar las causas sociales y cualitativas que generan su ausencia’.



’Para la construcción de la paz estructural, es importante que desarrollemos tesis sobre asuntos de paz interdisciplinarios, es decir, que participen investigadores de diversas áreas como Medicina, Ingeniería y no solo de las Ciencias Sociales; es importante que la cátedra debata sobre los temas actuales, que haga investigación sobre violencia de género, conflictos sociales en Guerrero feminismo etcétera, porque así lo plantea la Organización de Naciones Unidas (ONU)’.