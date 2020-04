La UAGro, el Covid-19 y el Tercer Informe de Saldaña

No hay duda que el Coronavirus (Covid-19) ha impactado severamente en la economía global y en el quehacer político, a tal grado que miles de centros educativos, oficinas de gobierno y negocios han suspendido labores.

Y se entiende. Lo más importante en este momento es que la pandemia no siga propagándose ni acabe con más vidas humanas.

El presidente de la República, los gobernadores del país, los legisladores, los presidentes municipales, los funcionarios públicos de los tres órdenes de gobierno y los rectores de las universidades públicas y privadas están haciendo lo que les corresponde para que no haya más contagios en México.

El rector de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro), Javier Saldaña Almazán, por ejemplo, ha suspendido eventos masivos y de manera permanente informa (vía redes sociales) a la comunidad universitaria de las acciones que deben realizarse para que no se presenten más casos de Coronavirus en la máxima casa de estudios.

Este martes se reunió con el gobernador Héctor Astudillo Flores para tratar diferentes temas de la UAGro y comentarle de las actividades de prevención que se están realizando ante la fase 2 del Covid-19, y manifestarle, a la vez, que la UAGro está en la mejor disposición para trabajar y atender esta contingencia en conjunto con el Consejo Estatal de Salud.

Y, a pesar de la contingencia sanitaria y la suspensión de clases, el rector Javier Saldaña sigue atendiendo los problemas administrativos que enfrenta la UAGro.

Dentro de unos días cumplirá tres años al frente de la Rectoría de la máxima casa de estudios de la entidad, motivo por el cual entregó al Consejo Universitario su Tercer Informe de Labores en formato físico y digital.

La entrega del informe al Consejo Universitario se llevó a cabo el pasado viernes 20, en el viejo edificio docente, y no en el auditorio de la Rectoría.

Y será el próximo jueves 2 de abril cuando el rector Javier Saldaña rinda su Tercer Informe de Labores ante la comunidad universitaria y el pueblo de Guerrero. Sin embargo, no será en un evento público, sino a través de un videoinforme que se transmitirá a través de Radio UAGro (XEUAG) y vía redes sociales.

Los resultados de los tres años (de su segundo periodo) como rector están a la vista.

La UAGro ha conseguido importantes avances académicos que la consolidan como la mejor universidad de Guerrero y una de las mejores 20 del país.

En materia de transparencia y rendición de cuentas, ni se diga. También ha avanzado.

Lo digo porque es una de las instituciones que entrega a tiempo sus cuentas públicas ante la Auditoría Superior del Estado (ASE) y que no tiene observaciones de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

En días pasados, el Consejo Universitario aprobó por unanimidad expulsar a dos docentes de la UAGro por acoso sexual y por cobro de calificaciones.

Se trata de un maestro de la Escuela Preparatoria 27 de Acapulco y un maestro de la Escuela Preparatoria 10 de Iguala.

La decisión del Consejo Universitario, del cual es presidente el rector Saldaña, fue visto con buenos ojos, no sólo por los universitarios, sino también por la sociedad en general.

Así las cosas en la UAGro.

ENTRE OTRAS COSAS… Durante la sesión de este martes, el diputado del PRD y presidente de la Mesa Directiva del Congreso local, Alberto Catalán Bastida, presentó un punto de acuerdo parlamentario para exhortar al presidente Andrés Manuel López Obrador, a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y del Servicio de Administración Tributaria (SAT), para que implementen medidas que eviten afectaciones en la actividad productiva, el empleo y el desarrollo económico del sector empresarial durante el tiempo que dure la contingencia sanitaria por el Covid-19.

’No solo se trata del sector empresarial formal, sino de todos los comercios en general, desde las pequeñas tienditas que vemos en las esquinas de las calles, hasta las empresas más consolidadas, pues en su conjunto garantizan una cadena de abasto de bienes y servicios para los ciudadanos, sobre todo en este momento en que estamos pasando por un gran receso laboral y económico’, señaló.

La propuesta fue aprobada por unanimidad. Sí, hasta los diputados de Morena votaron a favor.

Ojalá el que cobra como delegado del gobierno federal en Guerrero no le jale las orejas a los legisladores que pertenecen a su grupo político.

Comentarios:

E-mail: [email protected]

Twitter: @efiglesias