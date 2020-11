La UAGro ha aplicado 9 mil pruebas de Covid-19 en su laboratorio

El Laboratorio de Diagnóstico e Investigación de la Salud (LABDIS) de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro) ha realizado de marzo a la fecha más de 9 mil exámenes de diagnóstico de COVID-19, de los cuales la mayoría resultaron positivos y no se ha disminuido la incidencia de casos positivos en nuestra entidad,



El coordinador del LABDIS, Oscar del Moral Hernández, dijo vía telefónica que de marzo a la fecha se han atendido a un total de 9 mil personas que acuden a realizare esta prueba, la mayoría originarios de Guerrero, aunque también han atendido algunos casos más provenientes de estados como México, Michoacán, Oaxaca, Hidalgo y Puebla.



Informó que mensualmente se atienden a unos mil pacientes y que la positividad varía entre el 40 al 60 por ciento, aunque explicó que el número de personas que acuden a realizarse la prueba de Covid-19 ha disminuido en las últimas semanas.



Abundó que son alrededor de 20 personas las que han estado trabajando diariamente, desde marzo a la fecha, para el funcionamiento del LABDIS, y aceptó que se ha presentado uno o dos casos de Covid-19 entre el personal, pero que debido a las estrictas medidas de seguridad sanitaria con las que trabajan no ha existido algún brote, como si ha ocurrido en algunas instituciones de salud.



Oscar del Moral señaló que el Instituto Nacional de Referencia Epidemiológica (INDRE) monitorea continuamente el funcionamiento del LABDIS, el equipo de protección entre los trabajadores y el rendimiento de resultados.



Recomendó a la población continuar las recomendaciones de las autoridades de salud, ’porque el coronavirus no ha pasado, la pandemia sigue. En Guerrero no pinta un panorama muy alentador’.



El martes el gobernador Héctor Astudillo Flores entregó por primera vez los Premios de Ciencia y Tecnología 2020 para reconocer el esfuerzo y dedicación de la comunidad científica y tecnológica guerrerense, por sus aportes a la contingencia del Covid-19.



Los premiados fueron la profesora de la Facultad de Ciencias Químicas Biológicas, Luz Patricia Ávila Caballero, en la categoría de Divulgación y Vinculación, por el desarrollo de un sanitizante contra el Covid, mientras que a Del Moral Hernández se le reconoció en la categoría de Ciencia y Tecnología, como coordinador del LABDIS.