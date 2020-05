La UAGro hará pruebas Covid

Justo cuando el estado de Guerrero se acerca a las semanas más críticas en contagios, la UAGro suma su mejor esfuerzo poniendo a disposición de los universitarios, de las autoridades de Salud y de la población en general, un laboratorio para realizar pruebas Covit-19.

Esto sin duda será de gran apoyo al gobierno del estado y de la población, ya que las pruebas Covid solo se realizan en Acapulco.

Dicho laboratorio, de hecho ya estaba en funcionamiento, pero fue hoy domingo cuando el gobernador Héctor Astudillo Flores y el rector Javier Saldaña firmaron un convenio de colaboración que contempla apoyar las acciones que el gobierno del estado realiza para contener el número de contagios por el covid-19.

Sin duda es una acción que merece ser reconocido por el interés del gobierno del estado como del rector, de conjuntar esfuerzo institucionales para combatir esta pandemia en el estado, y demuestra una vez más la universidad desarrolla su mejor esfuerzo para recuperar ese vínculo UAGro y población.

Recordemos que la máxima casa de estudios mantiene abierto el comedor universitario al servicio de quienes no tengan ingresos y requieran apoyo de comida caliente, además de que ha entregado paquetes de despensa a quienes también las han solicitado.

Y esto es posible gracias a que las autoridades universitarias saben de la importancia de ser solidarias con la población durante este tipo de contingencias.

En el caso del laboratorio, ya está validado por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica (INDRE), y está dirigido por la doctora Berenice Illades Aguiar, una reconocida investigadora del campo médico.

Astudillo Flores reconoció la buena intención del rector y anunció que este laboratorio no solo ofrecerá servicio a la comunidad universitaria sino que también a instituciones de gobierno que lo necesiten y a la población en general, y esto solo fue posible gracias a que fuera validado por el INDRE, una vez que fue capaz de reunir todos los requisitos de equipamiento y capacitación del personal especializado.

El gobernador destacó el compromiso del rector Javier Saldaña Almazán para sumar su esfuerzo de la comunidad universitaria y enfrentar esta situación de salud pública, a la vez que le refrendó su interés de seguir trabajando en bien de la población guerrerense.

Por su parte, el rector señaló que es de su interés de seguir apoyando las estrategias positivas para contener esa pandemia y señaló su disposición de seguir colaborando coordinadamente con el gobierno del estado y con Salud en el estado.











Decíamos que este anuncio es sumamente importante porque será necesario realizar más pruebas Covid en la población de Guerrero, una vez que los casos de contagio han incrementando en un 940 por ciento durante los últimos días, lo que ya suman 940 casos confirmados y 52 defunciones.

Claro que a eso hay que agregar las cifras que no se ven y que deben estar deambulando en las calles del estado: asintomáticos y, otros pronto, sintomáticos.

Y que se manifestarán entre el 8 y 10, ’el punto de quiebre de la pandemia’, dijo el Gobernador, quien insiste en el llamado de quedarnos en casa para poder disminuir la curva de contagios, y continuar cumpliendo con las medidas preventivas.