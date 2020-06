La UAGro se ha ganado la confianza de los guerrerenses, dice Javier Saldaña

El rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, Javier Saldaña Almazán aseguró que en muy poco tiempo, la UAGro ha dado un salto de calidad y durante la pandemia por Covid-19, ’con nuestras acciones humanitarias, nos hemos ganado la confianza de los guerrerenses y el reconocimiento de estar entre las mejores universidades del país’.



Saldaña Almazán señaló que pese a las limitaciones económicas "estamos haciendo lo que otros universitarios ni siquiera se imaginaron y que no hicieron cuando tuvieron la oportunidad’.



En el sitio oficial de la UAGro en YouTube, el rector inauguró del Curso-Taller ’Competencias Digitales para el diseño e implementación de unidades de aprendizaje virtual’ y ratificó que los universitarios seguirán trabajando todos los días, ’para que la UAGro marque una diferencia a nivel nacional’.



En su mensaje dijo que en la UAGro existe ’gran entusiasmo por ayudar a Guerrero y estamos trabajando todos los días para que nuestros estudiantes no vean afectada su formación académica a pesar de la pandemia’.



Y puntualizó: ’Estamos en el camino correcto y vamos a trabajar con todas las precauciones para no exponer a los universitarios; yo les aseguró que en la UAGro no nos vamos a detener, trabajaremos en equipo para fortalecer nuestro el Plan de Continuidad Académica’.



Por su parte, la directora general del Sistema de Educación Virtual de la UAGro, Felicidad Bonilla Gómez detalló que en el curso participan 2 mil 423 universitarios y que tendrá una duración de 80 horas con valor curricular.



Dijo que también permitirá asegurar la calidad académica e identificar los parámetros para el diseño de programas académicos con Google Education.



En este curso, la máxima casa de estudios capacitará a sus docentes en el uso de las herramientas que ofrece Google Education y que en el futuro inmediato, permitirá a la máxima casa de estudios modernizarse e integrar en sus planes académicos nuevas plataformas virtuales.



Bajo Palabra