La UAGro y el pago de impuestos

En las últimas semanas mucho se ha hablado del ultimátum que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dio a la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro) para que ésta, timbre las prestaciones que tienen los trabajadores universitarios, las cuales han obtenido con el tiempo y a través de intensas jornadas de lucha.

Hay quienes han dado el grito al cielo, ya que consideran que se les violentan sus derechos laborales; y otros –la mayoría– que están de acuerdo en que se aplique tal medida, ya que así lo establece la ley y porque vivimos en una sociedad en la que su régimen fiscal se basa precisamente en la aplicación, ejecución y recaudación de impuestos.

En 2013, el Congreso de la Unión aprobó importantes reformas al Código Fiscal de la Federación (CFF) y en materia del Impuesto Sobre la Renta (ISR), estableciendo que a partir del ejercicio fiscal 2014 todos los patrones, incluyendo los Estados y Municipios están obligados a timbrar la nómina, es decir, de expedir el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) como comprobante electrónico que entrega el patrón al trabajador que percibe ingresos por sueldos y salarios como Recibo de Nómina.

Los legisladores de aquel entonces decidieron implantar distintas reglas y normativas fiscales para que todos los trabajadores del país paguen sus impuestos, ya que durante años hubo quienes los evadieron.

La SHCP ha advertido que si la UAGro se niega a timbrar la nómina le retendrá el subsidio, el pago de las siguientes quincenas y otros movimientos (financieros, administrativos y académicos).

Obviamente, a la máxima casa de estudios de la entidad no le conviene que le retengan el subsidio, mucho menos que se afecte a los más de cinco mil trabajadores universitarios.

El rector Javier Saldaña Almazán ha sostenido varias reuniones con Ofelio Martínez Illanes y Brenda Alicia Alcaraz González, dirigentes del Sindicato de Trabajadores Académicos de la UAG (STAUAG) y del Sindicato de Trabajadores Técnicos, Administrativos y de Intendencia de la UAG (STTAISUAG), respectivamente, para analizar el tema y buscar alternativas de solución.

Saldaña Almazán también se ha reunido con el gobernador Héctor Astudillo Flores.

En el encuentro que se llevó a cabo el pasado 14 de julio en la residencia oficial Casa Guerrero, el mandatario estatal manifestó que está en la ’mejor disposición de apoyar’ a la UAGro y pidió tiempo para analizar esta situación.

A través de desplegados, directoras y directores de Escuelas de Nivel Medio Superior, Facultades de Nivel Superior, funcionarios, trabajadores académicos, técnicos, administrativos y de intendencia de las diferentes regiones de la entidad se han pronunciado a favor de que la UAGro cumpla su obligación fiscal de aplicar el timbrado de nómina, tal como lo aprobó –en lo general y en lo particular, y por unanimidad de votos– el H. Consejo Universitario en su Sesión Extraordinaria del 2 de junio de 2017.

Asimismo, han expresado su apoyo y respaldo al rector Javier Saldaña Almazán, para que logre los acuerdos necesarios con los gobiernos estatal y federal y permitan reducir los efectos económicos del timbrado de nómina en los trabajadores universitarios.

Qué bueno que miles de universitarios estén a favor de cumplir con sus obligaciones tributarias y que el acuerdo aprobado en 2017 por el H. Consejo Universitario se cumpla al pie de la letra.

Cabe destacar que la UAGro es la única universidad pública del país a la que no se le ha aplicado el timbrado a sus prestaciones.

También es cierto que el ISR ya se aplicaba al salario base de los trabajadores universitarios, no así en algunas prestaciones. Desde luego que el descuento ha sido proporcional a lo que gana un trabajador.

En conferencia virtual realizada este martes, Javier Saldaña informó que la UAGro aportará 32 millones de pesos para compensar el impacto al salario de los trabajadores, producto del timbrado de la nómina y el pago del ISR a las prestaciones.

El rector reconoció a los trabajadores de Escuelas y Facultades que se han manifestado a favor de cumplir con la normatividad legal, ya que con ello demuestran ’patriotismo y respaldo para mantener la autonomía de la Universidad intacta y no meter a la institución en una crisis’.

Los que se oponen a que la UAGro timbre la nómina son aquellos que no quieren pagar impuestos por la prima de antigüedad y el aguinaldo. Sí, aquellos que amagan realizar movilizaciones en las calles de Chilpancingo y que sueñan con volver a dirigir los destinos de la máxima casa de estudios de la entidad.

