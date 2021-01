La UIF fue determinante para la detención del líder sindical

Por Norma Cardoso/Lulú Mercado



El Fiscal General de Nayarit, Petronilo Diaz Ponce Medrano, en conferencia de prensa informó sobre la detención del líder del Sindicato de Empleados y Trabajadores de la Universidad Autónoma de Nayarit (SETUAN), Luis Manuel N, conocido como ’El Pelón’, ’Las acciones ministeriales emprendidas obedecen única y exclusivamente a hechos con apariencia de delitos que fueron cometidos presuntamente por el hoy detenido’, expuso.



Mencionó que la carpeta de investigación que emanó por los delitos de peculado y ejercicio indebido de funciones fue por un monto aproximado a los 17 millones de pesos; esta denuncia dio inicio el 19 de febrero del 2019, por la misma denuncia presentada por la Auditoría Superior del Estado de Nayarit, referente a la auditoría practicada en el ejercicio fiscal del año 2018.



De los hechos que se denunciaron, deriva que, en diciembre de 2018, se celebraron contratos de préstamo entre el SETUAN y la Universidad por cerca de 12 millones de pesos, mismos que fueron suscritos por personas que carecían de tipo de facultades y simulando estos contratos o formas jurídicas para extraer ese dinero de las arcas públicas de la universidad; además, dicho préstamo no fue cubierto y por si fuera poco fue condonado.



El Fiscal, dijo que fue determinante que en fechas recientes se obtuvo información de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en la que ya pudo la Fiscalía de Nayarit tener indicios suficientes para solicitar la orden de aprehensión.



’También debo reiterar que dicha Unidad de Inteligencia Financiera, investigó las cuentas de la persona hoy detenida y, próximamente, imputada y en las cuales detectó actividades con categoría de acuerdo a la ley de lavado de dinero de sospechosas de lavado de dinero y de procedencia ilícita, tales como cantidades millonarias depositadas de manera directa a casinos, casas de juegos, movimientos de dinero en efectivo y cheques interbancarios y que ese recurso provenía de manera directa de la universidad y de las cuentas del sindicato’.



En relación a la segunda orden de aprehensión es del asunto relacionado en el incendio del edificio administrativo de la Universidad Autónoma de Nayarit, ocurrido en el año del 2017, en el mes de febrero. El móvil para la quema de ese edificio fue los documentos que se encontraban resguardados en ese inmueble y que quien dio la orden fue el hoy detenido. En este mismo procedimiento ya han sido condenadas cinco personas.



El Fiscal indicó que una forma para obtener dinero de los agremiados del SETUAN, el líder sindical lo justificaba registrando a personas ya fallecidas y dichos montos se descontaba a los agremiados, dinero que usaba para realizar sus actividades de juego en diversos casinos tratando así de recuperar el dinero perdido.



Sobre su detención, el Fiscal no quiso dar detalles. En cuanto a que en las redes sociales se dice que el líder del SETUAN se trasladaba en una camioneta blindada propiedad del Ayuntamiento de Tepic, Petronilo Díaz Ponce Medrano, informó que dicha camioneta no fue asegurada, pero dado los señalamientos se va a tomar nota y se va a verificar quién es el dueño de ese vehículo.